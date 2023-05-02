新华社喀土穆5月1日电 苏丹武装部队和快速支援部队4月30日分别宣布，同意将人道主义停火从当天午夜再延长72小时，但首都喀土穆5月1日仍能听到零星交火声音。联合国官员1日表示，苏丹冲突双方均同意派出代表谈判，但真正实现谈判仍存在挑战。

目击者说，冲突双方在喀土穆不少街区仍处于对峙状态，双方占据不同战略要点，偶尔发生交火事件，绝大多数百姓待在家中不敢上街。

持续半个月的武装冲突造成喀土穆物价飞涨，一公斤装鲜牛奶价格已从战前1500苏丹镑（1美元约合600苏丹镑）涨至3万苏丹镑。苏丹百姓迫切希望冲突双方早日实现真正停火。

联合国苏丹过渡时期综合援助团团长福尔克·佩尔特斯1日在苏丹港接受媒体采访时说，苏丹武装部队和快速支援部队同意派代表参加谈判。如果会谈能够举行，将聚焦实现“稳定可靠”的停火，但举行谈判“面临挑战”。

据苏丹尼罗网1日报道，苏丹武装部队当天表示，已将苏丹快速支援部队作战能力削减约50%。苏丹快速支援部队表示，其在喀土穆附近城市恩图曼控制的一家军事医院当天早晨遭苏丹武装部队炮击，造成若干医务人员伤亡。

据苏丹医生委员会1日公布的数据，自4月15日冲突爆发以来，至少有436名平民丧生，1200多名平民受伤。

世界粮食计划署执行干事辛迪·麦凯恩1日宣布，将恢复在苏丹的援助活动，加达里夫州、杰济拉州、卡萨拉州和白尼罗州等地的食品发放将于近期恢复。

另据半岛电视台报道，在苏丹港，仍有数百名外国公民等待撤离，苏丹红新月会等组织已开始为滞留者提供食物和水等基本必需品。随着冲突持续，当地药品短缺情况将加剧。（参与记者：李芮、孙天朗、王丙飞）

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