本报记者 曹师韵

“这款车充满电能跑多少公里？”“混动车相比油车在性能方面有哪些提升？”“新款车型售价多少？”……在第三届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）时尚生活展区，德国大众汽车集团展出的最新车型备受关注，参展观众抛出一个个问题，一旁的工作人员耐心讲解。

“作为中国首个以消费精品为主题的国家级展会，消博会为各方扩大贸易、加强合作和促进发展提供了重要平台，包括大众汽车集团在内的跨国企业因此有了在中国寻求更大发展的绝佳机会。”大众汽车集团（中国）集团销售负责人孟侠表示，消博会的举办将大力提振消费活力。

大众汽车集团是最早进入中国汽车市场的外国车企之一，旗下拥有大众、奥迪等多个知名品牌，在中国拥有中国一汽等多个合作伙伴。今年是大众汽车集团首次参与消博会，集团携手旗下4个品牌，带来11款车型。“这些车型展现了集团致力于为客户打造最佳出行体验的决心。”孟侠表示，希望通过消博会向中国消费者展示大众汽车集团特色品牌和产品阵容，加深与消费者的沟通、互动，以满足消费者持续变化的需求。

近年来，中国持续扩大对外开放，推动贸易和投资自由化便利化，不断以中国新发展为世界提供新机遇，不仅展示了中国经济的强劲发展动能，也极大鼓舞了跨国企业在华投资的热情。大众汽车集团见证了中国经济的蓬勃发展，中国市场越来越国际化，海南自由贸易港建设带来的发展机遇令孟侠感触深刻：“消博会连续举办3年，展会面积越来越大、参展商逐年增加，充分展示了中国着力推进高水平对外开放的坚定承诺。”

孟侠说，中国正推动交通绿色低碳转型，中国市场在大众汽车集团实现电动化转型和可持续发展进程中具有至关重要的作用。2022年，大众汽车集团在中国内地及香港市场共交付车辆超过318万台，其中新能源汽车交付量达20.65万辆，同比增长37.1%，纯电动车型交付量同比增长68.2%。“全球汽车产业正逐步迈向电气化、智能化时代，中国是这场全球创新转型的引领者。”

大众汽车集团正在积极采取行动，落实绿色发展理念，以更好满足中国消费者日益增长的绿色消费需求。孟侠表示：“集团致力于到2050年实现碳中和，正采取有效措施降低产品全生命周期的碳排放。”据介绍，2030年底前，大众汽车集团将完成绝大部分中国车型的电动化，所有在中国的生产基地将使用可再生能源。集团还加快了在研发、软件和充电等领域的布局，确保消费者享受便捷无忧的电动出行体验。孟侠说：“我们将充分发挥消博会等平台的‘溢出效应’，进一步把握中国高质量发展的特点，加速自身转型升级，助力中国汽车产业发展。”

德国是中国在欧盟最大的经贸伙伴。据德方统计，2022年德中双边贸易额达到2979亿欧元，比2021年增长约21%。中国连续第七年成为德国最重要贸易伙伴。孟侠对两国深化双边经贸合作充满期待，他认为，德中产业合作为大众汽车集团等企业带来诸多益处，希望双方能够继续保持这一势头。“2023年将是充满机遇的一年，预计中国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。我们对中国市场巨大潜力充满信心。”

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)