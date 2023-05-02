据新华社日内瓦4月30日电 （记者陈俊侠、姜雪兰）为期5天的第四十八届日内瓦国际发明展4月30日在瑞士日内瓦闭幕。展会期间，中国团队参展的165个发明项目备受瞩目，其中55个项目获评金奖。

本届展会上，来自近40个国家和地区的参展单位共展出约1000个发明项目。年仅11岁的中国小学生冯佳澍是展会上年龄最小的发明者，他的作品“智慧鸟巢”获得金奖，展会评委会主席戴维·塔吉特别对他表示祝贺。

中国石化参展的5个项目共获得4项金奖和1项铜奖。中国电力科学研究院7个参展项目共获得4项金奖、2项银奖和1项铜奖。其中，获得金奖的变电站电气设备减震装置项目已经在菲律宾、智利、印度尼西亚等国应用。

北京工业大学环保自动化团队研发的城市污水处理过程出水水质智能检测技术和城市污水处理过程智能优化控制技术分获金奖和银奖。

日内瓦国际发明展创办于1973年，是世界上举办历史最长、规模最大的发明展之一。第四十八届日内瓦国际发明展原定于2020年举办，受到新冠疫情影响未能如期举行。2021年和2022年，日内瓦国际发明展举办了线上展出和评奖活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 03 版）

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