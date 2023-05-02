农为邦本，本固邦宁。农业强国是社会主义现代化强国的根基，满足人民美好生活需要、实现高质量发展、夯实国家安全基础，都离不开农业发展。

接受本报记者采访的国际人士表示，近年来，中国农业农村发展取得巨大成就，当前中国加快推进由农业大国向农业强国跨越、推进农业农村现代化新局面，具有重大而深远的意义，中国乡村将呈现更加欣欣向荣的蓬勃气象。

“农业农村现代化建设取得重要进展”

中共十八大以来，中国打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革，为党和国家事业全面开创新局面提供了重要支撑。国际人士对中国农业农村发展成就给予高度评价。

联合国粮农组织驻华代表文康农表示，中国高度重视农业发展，用不足世界9%的耕地实现了约占世界1/4的粮食产量，养活了世界近1/5的人口。“作为世界最大的粮食生产国和重要的粮食出口国，中国充足的粮食供应和库存、强劲的粮食贸易和消费，是国际粮食市场和粮食安全的重要‘稳定器’。”在文康农看来，从经验、政策到技术、资源，中国农业农村发展成就为发展中国家在农业领域开展交流合作提供了丰富内容。

随着打赢脱贫攻坚战、乡村振兴战略向纵深推进，从2013年到2021年，中国农村居民人均可支配收入增长约2.1倍，增长速度高于城镇居民和全国平均水平。韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞引用上述数据为例说：“随着持续深化改革开放，中国农业农村面貌发生巨大变化。特别是中共十八大以来，中国高度重视‘三农’工作，农业农村现代化建设取得重要进展。”

埃及新闻总署前副署长、埃中关系专家艾哈迈德·萨拉姆多年来密切关注中国农业发展。在他看来，农业是文明生存和发展的基石。中国坚持农业农村优先发展，毫不放松抓好粮食生产，积极推进农业供给侧结构性改革，深入实施乡村振兴战略，创造了令世界瞩目的脱贫攻坚成就。他表示：“中国在推动农业高质量发展、推动城乡协调发展方面取得的成绩，对于广大发展中国家具有借鉴意义。”

“农业发展关乎国家安全和民生福祉。中国是全球人口大国，保障14亿多人口的粮食安全不仅对中国至关重要，对稳定全球粮食市场也具有重要意义。”中巴杂交小麦项目负责人之一、巴基斯坦白沙瓦农业大学农学系教授穆罕默德·阿里夫表示，中国农业科技进步有目共睹。与中国同事在杂交小麦领域长期合作的经历，让阿里夫深入了解到中国推进农业现代化建设的不懈努力。“中国加快建设农业强国正当其时。中国农业农村发展取得更大成就，中国经验、技术将为更多发展中国家农业农村发展提供参考。”

“为保障世界粮食安全作出显著贡献”

中国有着数千年农耕文明的历史底蕴，立足本国基本国情和资源禀赋，顺应人与自然和谐共生的时代要求，循序渐进、稳扎稳打，因地制宜、注重实效，坚定不移走体现中国特色的农业强国之路。

“近年来，中国农业绿色发展保持积极态势。”文康农表示，中国在发展农业过程中非常重视生态环境保护，并取得显著成效。中国致力于恢复耕地生态和保护生物多样性，在减缓气候变化和发展生态恢复技术等方面取得了理想成绩。粮农组织与中国农业农村部等部门合作，在中国实施了多个全球环境基金项目，范围涵盖中国从南到北的不同省份，促进中国农业可持续发展。

“中国十分重视粮食安全问题，为保障世界粮食安全作出显著贡献。柬埔寨香蕉、芒果等产业的发展，都离不开中国农业技术和人才的支持。”柬埔寨皇家农业大学农学院院长吉洪注意到，中国推动农业发展由数量增长为主向数量质量并重转变、由依赖资源要素投入向创新驱动转变、由粗放型经营向绿色低碳循环发展转变，为乡村振兴发展不断增添新的活力，“这必将推动中国农业农村现代化建设迈上新的台阶”。

中菲农技中心位于菲律宾中吕宋地区新怡诗夏省。经过20多年发展，该中心帮助当地农民实现了增产增收、脱贫致富、保障粮食安全等目标。中心菲方主任马文表示，中国靠自己解决了14亿多人口的吃饭问题，这本身就是了不起的成就。“中国农业科技水平不断提升。通过发展生态低碳农业、赓续农耕文明、扎实推进共同富裕，中国正为加快建设农业强国而努力奋斗，也将惠及周边国家和地区。”

“离不开中国共产党和中国政府的科学谋划与持久努力”

持续出台惠农政策，稳步提高稻谷、小麦最低收购价水平；发展特色产业、推动外出务工、加快三产融合发展等多措并举促进农民增收……中国锚定建设农业强国目标，科学谋划和推进“三农”工作，给受访的国际人士留下深刻印象。

巴西农业问题专家米尔顿·波马尔多次访问中国农村地区，亲眼见证了中国西南和西北地区农村面貌发生的巨变。“实现粮食安全不仅需要农民辛勤劳作，更离不开中国共产党和中国政府的科学谋划与持久努力。”波马尔特别提到，去年是《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》的收官之年。“规划的顺利实施，相关法律法规和政策体系的日益完善，为全面推进乡村振兴奠定了坚实基础。如今，中国的农村更富裕、农民的生活更幸福、乡村更美丽。”

2021年，中国发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，在衔接乡村振兴战略第一个五年规划的基础上，进一步明确了“十四五”时期乡村振兴的主要目标任务。文康农注意到，这一规划就促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足等提出了具体政策措施。他表示，粮农组织驻华代表处的重要任务之一就是服务中国“三农”，未来将在乡村振兴领域加强与中国的合作，助力中国建立更有弹性的农业体系。

萨拉姆留意到，近年来，许多中国年轻人返乡创业就业，为家乡的振兴带来新观念、注入新活力。“中国正在推进高素质农民培训，同时积极拓宽乡村人才来源，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。与此同时，数字乡村建设正在发展成为乡村振兴的新动能。”他表示，中国深入实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略取得显著成就，培育智慧农业、品牌农业、生态旅游农业等政策措施和生动实践，对广大发展中国家来说是巨大鼓舞，起到了示范作用。

（本报北京、罗马、伊斯兰堡、开罗、首尔、曼谷、里约热内卢5月1日电 记者俞懿春、谢亚宏、程是颉、沈小晓、马菲、赵益普、毕梦瀛）

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)