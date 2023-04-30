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叙利亚总统巴沙尔会见中国政府中东问题特使翟隽

2023年04月30日21:03 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革4月30日电 中国政府中东问题特使翟隽29日访问叙利亚，叙总统巴沙尔·阿萨德当天在大马士革人民宫会见翟隽。

　　巴沙尔表示，叙方高度赞赏中方坚定支持叙维护国家独立、主权和领土完整，反对外部势力干涉叙内政，衷心感谢中方为叙经济发展和民生改善提供支持，特别是在叙遭受地震后第一时间伸出援手。叙方期待在共建“一带一路”框架下继续加强两国各领域务实合作。

　　巴沙尔祝贺中国成功斡旋沙特伊朗复交，认为沙伊和解将对国际格局和地区局势产生重要积极影响。叙方感谢中方为推动叙改善同其他阿拉伯国家关系所作积极工作，欢迎中方在维护地区和平稳定方面发挥更大作用。

　　翟隽表示，近年来，中叙关系续有发展，政治互信不断加强。2021年中叙元首通话为中叙关系发展提供战略引领，注入强劲动力。中方愿同叙方共同落实好两国领导人重要共识，继续坚定相互支持彼此核心利益，推动两国友好合作取得新的积极进展。

　　翟隽说，在巴沙尔总统坚强领导下，叙人民坚决开展反恐反干涉斗争，努力开启国家发展新阶段，中方对此表示赞赏。叙的独立、主权和领土完整应当得到切实尊重和维护。中方敦促美西方立即解除对叙单边制裁和经济封锁，呼吁国际社会真诚向叙人民提供人道和发展援助。中方愿为叙改善同阿拉伯国家关系继续发挥建设性作用。

　　访叙期间，翟隽还会见了叙外长梅克达德。

(责编：胡永秋、袁勃)

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