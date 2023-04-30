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“汉语桥”巴西赛区三年来首次举行线下比赛

2023年04月30日14:49 | 来源：新华网
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新华社巴西利亚4月29日电（记者卞卓丹）第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛巴西赛区三年来的首次线下比赛4月29日在巴西利亚大学落幕，伯南布哥联邦大学孔子学院学生加布里埃尔·贝沙拉获得冠军。

在为期两天的比赛中，来自巴西12所一流大学的20名选手参加了主题演讲、段落朗读、听力测试和中华才艺四个环节的比拼。最终，加布里埃尔·贝沙拉凭借强大的语言表达和理解能力，以及对唐诗《春江花月夜》的优美诵读，脱颖而出，获得头名；坎皮纳斯州立大学的玛丽亚·桑吉内特、圣保罗州立大学的帕洛玛·努内斯分列第二、第三名。

值得一提的是，在本届比赛的中华才艺环节，不仅有较为传统的歌舞国画、配乐诗朗诵和乐器演奏，还出现了难度较大的单口相声和脱口秀表演。中文名为陈采薇的帕洛玛·努内斯别出心裁地选择了与自己“同名”的中国古典舞曲《采薇》作为表演曲目，赢得一片赞赏。

中国驻巴西大使祝青桥在为赛事致辞时表示，本届“汉语桥”是三年来在巴西举行的首场线下比赛，也是疫情后巴西中文爱好者的首次相聚。中方愿同巴方共同努力，加强两国人文交流，推动全球文明倡议在巴西落地。期待“汉语桥”为进一步提升两国人民之间的相互理解和沟通交流，发挥“钥匙”“种子”和“桥梁”的重要作用。

比赛承办方巴西利亚大学副校长恩里克·韦尔瓦告诉记者，“汉语桥”是在相距遥远的巴中两国人民之间架起的一座连接彼此、增进理解的桥梁，有助于巴西人更好地了解和理解中国的语言和文化，也有助于双方的经贸和科技交流。

(责编：苏缨翔、崔越)

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