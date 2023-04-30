新华社东京4月30日电（记者钱铮）日本东京大学一项新研究显示，新冠病毒奥密克戎变异株BA.5和BQ.1.1在40摄氏度的温度下增殖能力大幅减弱，这可能是奥密克戎变异株相比德尔塔等变异株致病性较低的原因之一。

东京大学日前发布新闻公报说，在本项研究中，研究人员利用人诱导多能干细胞（iPS细胞）培养出肺泡上皮细胞，再使它们分别感染德尔塔变异株、奥密克戎变异株BA.5和BQ.1.1，之后放在37摄氏度或40摄氏度的环境下继续培养，比较它们的增殖能力。这两个温度相当于正常体温时人的肺部温度以及发热时肺部温度。

研究发现这些病毒在37摄氏度时都能高效增殖，而一旦温度上升到40摄氏度，德尔塔变异株增殖能力仅出现小幅减弱，而奥密克戎变异株BA.5增殖能力减弱到原先的约千分之一，BQ.1.1则基本不增殖。

研究人员认为这项成果可能揭示奥密克戎变异株致病性低于德尔塔等其他变异株的一个原因，也为针对奥密克戎毒株感染者正确使用退烧药提供了重要信息。不过奥密克戎毒株感染者的发热反应与临床症状以及重症情况的关系现阶段尚不明确，本次研究成果并非否定给奥密克戎感染者使用退烧药。

相关论文已发表在英国《柳叶刀·病原体》杂志网络版上。

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