新华社大马士革4月30日电 专访：中国在国际事务中发挥重要作用和影响力——访叙利亚外交部部长助理艾曼·苏桑

新华社记者汪健

叙利亚外交部部长助理艾曼·苏桑近日在叙首都大马士革接受新华社记者采访时表示，中国致力于维护地区和世界和平稳定，在国际事务中发挥着重要作用和影响力。

苏桑说，中国尊重国际法和各国主权，反对霸权主义，希望所有国家共享安全繁荣。他特别指出，中国就政治解决乌克兰危机提出的主张，以及促成沙特阿拉伯和伊朗恢复外交关系而进行的斡旋，都是为了实现地区和平稳定。

苏桑说：“美西方一直试图在地区国家间制造、散播疑虑，以加剧紧张局势，从而服务于美国的霸权利益，却给地区国家人民带来苦难。”

他强调指出，沙伊和解的积极氛围有助于缓和地区国家间的紧张关系，也有利于保障地区安全和稳定。

苏桑高度赞赏中国在叙利亚问题上的公正立场。他同时表示，无论在叙危机期间，还是在应对新冠疫情和抗震救灾时，中国都向叙提供了人道主义援助。

苏桑告诉记者，叙利亚对改善与其他阿拉伯国家的关系持积极开放态度。

他说，叙利亚与沙特的关系“开始向正常状态恢复，这和叙利亚与沙特关系的历史传统相符”，叙沙关系的改善也会对叙利亚和多个阿拉伯国家乃至地区外国家的关系改善产生影响。

本月12日，叙利亚外长梅克达德访问沙特并与沙特外交大臣费萨尔举行会晤。双方发表联合声明，对两国开始着手恢复领事服务和来往航班表示欢迎。随后，费萨尔于本月18日访问叙利亚，叙总统巴沙尔·阿萨德会见了费萨尔。

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