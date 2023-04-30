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专访：多中合作共赢未来可期——访多米尼加地区一体化政策部长梅希亚

2023年04月30日14:46 | 来源：新华网
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新华社圣多明各4月29日电 专访：多中合作共赢未来可期——访多米尼加地区一体化政策部长梅希亚

新华社记者朱婉君

2018年5月1日，中国同加勒比国家多米尼加建交。多米尼加地区一体化政策部长、多米尼加左派团结运动总书记米格尔·梅希亚日前在多首都圣多明各接受新华社记者采访时表示，两国建交5年来，“合作”成为双边关系发展的关键词。

作为多中建交和双边关系发展的重要推动者，梅希亚多年来积极推动两国政府、多米尼加左派团结运动与中国共产党之间的对话交流。他赞赏中国在经济、政治、外交等领域取得的成就，认为与中国建交是近些年来多米尼加“在外交领域作出的最重要决定”。

目前，多米尼加是中国在加勒比地区的最大贸易伙伴，中国已成为多米尼加第二大贸易伙伴。据中方统计，中多建交5年来，双边贸易额增长112%，2022年超过48亿美元。今年第一季度，双边贸易额同比强劲增长39.3%。

梅希亚说，中国是当今世界经济与科技发展潜力最大的国家之一。近年来，多米尼加出口的产品受到中国市场欢迎，两国持续开展互利共赢的贸易合作，双边经贸往来充满活力。

梅希亚说，在新冠疫情肆虐时，中国伸出援手，为多米尼加采购疫苗提供便利，并向多米尼加捐赠疫苗和其他物资，为多米尼加抗疫提供了“及时而有效的帮助”。

梅希亚表示，多中共建“一带一路”合作为推动多米尼加社会经济发展和民生改善提供了重要支持。展望未来，他希望通过“一带一路”合作等渠道借鉴中国在基建、金融、科技等领域经验，为多米尼加进一步改善基础设施、发展数字技术注入新动力。

从20世纪90年代至今，梅希亚多次访问中国。不久前，他再次访华，参观了中国的高新技术企业、乡村振兴示范村等，并推介了他的新书《从加勒比到地球的另一端》，以亲身经历向读者介绍多米尼加与中国等国家的友好交往。

梅希亚说，每次去中国，他“总能看到新事物、新气象”。中国的现代化建设令他印象深刻，“在疫情期间，中国的基础设施建设也未停止”。此外，他还看到，中国不断探索经济发展与环境保护协同发展，在绿色发展领域取得了巨大进步。

“我看到了中国的发展，相信中国的发展将造福人类。”梅希亚表示，在中国共产党领导下，中国“基于平等尊重、互利共赢的理念”，走上了一条完全不同于西方霸权主义的发展道路。

(责编：苏缨翔、崔越)

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