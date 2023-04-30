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通讯：伊拉克百年书店见证战乱历史

2023年04月30日14:43 | 来源：新华网
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新华社巴格达4月30日电 通讯：伊拉克百年书店见证战乱历史

新华社记者凡帅帅

“巴格达的百年书店着实不多了，每一家都是我的心头好！”4月底的一天，伊拉克首都巴格达烈日当空，巴格达大学退休教授巴扎兹站在当地知名“书街”穆塔纳比大街上告诉记者，由于伊拉克饱经战乱和动荡，很多古书、旧书都遗失或损毁了，偶尔在这些老书店找到绝版书籍，自己就像“淘到金子”一般喜悦。

穆塔纳比街及其毗邻的“萨拉伊”杂货市场，是当地爱书人的“宝地”。这里的“阿斯利亚”书店是一家百年老书店。每天早上9点，书店老板卡穆斯在开门后都会一边接待顾客，一边用布细细擦拭书架和书籍。

“这个店在1914年就有了，最初的主人是一位诗人。我父亲在1964年把店盘下来，后来又传给我。”卡穆斯自豪地告诉记者，书店共有三层，上面两层主要存储旧书，有些石板印刷的书能追溯到19世纪，吸引着很多像巴扎兹那样的常客。

离“阿斯利亚”书店不远处还有一家名为“阿斯里”的老书店。书店前老板、80岁的法卢吉说，该店于1920年开业，曾由他父亲经营，现在是自己的儿孙在打理。

他告诉记者，20世纪70年代是伊拉克经济繁荣期，当地书市也迎来兴盛期。但后来，伊拉克不断处于战乱和冲突中，尤其是自2003年美国发动伊拉克战争后，当地安全秩序崩坏，巴格达书市岌岌可危，这里的百年书店在历经战乱后已屈指可数。

2007年3月5日，穆塔纳比街遭自杀式汽车炸弹袭击，造成至少26人死亡、逾百人受伤，许多书店和书摊被毁。此后该街区一度被限制通行长达数月，幸存下来的书店也难以为继。“我们店因为离爆炸现场很近，也着火了……尤其是三楼的珍本书籍都被烧掉了！”每每想到这些，“阿斯利亚”书店老板卡穆斯心痛不已。

伊拉克人热爱书籍，崇尚知识。巴扎兹告诉记者：“传统上，很多有条件的伊拉克人都喜欢在家中拥有小‘图书馆’，藏书多少反映家庭文化水平高低。”

但当国家命运风雨飘摇时，这个“传统”遭到现实的无情摧残。巴扎兹说，无论是20世纪90年代美国严厉、野蛮的制裁，还是2003年美国发动的伊拉克战争，以及之后当地此起彼伏的冲突和暴力，无不使伊拉克人生计受到极大影响，很多家庭被迫出售藏书换取钱财或食品，这种现象让人心碎。

已有90多年历史的“菲尔菲里”书店除了卖老旧书籍，还大量出售各种图集。店老板菲尔菲里说，书店在伊拉克战争后开始卖图集，包括伊拉克在政治、艺术、体育、历史和考古等各个领域的老照片，“当初之所以制作并出售图集，就是为了让人们铭记历史”。

他告诉记者，伊拉克战争已经过去20年，虽然近几年当地局势有所缓和，但“希望人们不要忘记我们国家经历过的战乱和苦痛”。

(责编：苏缨翔、崔越)

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