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通讯：中国测量员与非洲小伙的师徒情谊——记科特迪瓦北部公路项目的建设者

2023年04月30日10:04 | 来源：新华网
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新华社阿比让4月29日电 通讯：中国测量员与非洲小伙的师徒情谊——记科特迪瓦北部公路项目的建设者

新华社记者郑扬子

科特迪瓦西北部的奥迭内省与马里、几内亚接壤，中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）在这里承建了北部公路项目。正值旱季，烈日当头，尘土飞扬，在工程机械的轰鸣声中，来自非洲国家多哥的小伙卡马和他的中国师傅李建扛着测量器材，一前一后、不疾不徐地走在刚刚压实的路基上。

来到测量点，李建转头用几种语言混杂的“行话”喊了起来：“卡马，你去看看这边的标高，和前面要相同，好了以后告诉我”，中文、英文、法文的混合句，是师徒之间主要的交流方式。卡马马上意会，放下脚架，掏出GPS，二人开始一天的测量工作。

科特迪瓦北部公路项目全线长约230公里，由中国港湾承建，中交第一航务工程局有限公司（中交一航局）负责项目第三标段施工。北部公路建成后将成为该国连接马里和几内亚的交通要道，也是西非国家经济共同体（西共体）公路网的重要组成部分。

卡马来到中交一航局工作已近三年，他与测量班长李建先是在中国港湾承建的阿比让港堆场项目工作，今年年初，二人相继来到北部公路项目，成为这里的测量员。用卡马的话说，“师父去哪儿，我就去哪儿”。

“李建是很好的老师，”卡马一边挥手指挥正在插桩的同事，一边告诉记者，“我在洛美（多哥首都）接受过地形测量学的培训，但实地操作完全是另一回事，师父帮助了我，我掌握了更多基础知识，每天都在学习他的经验。”

工程测量工作繁杂但不可或缺。每个路段在进一步施工前，都要经过严格的布点算点、计算坐标、放线验收等程序，加之工程标准高、部分路段地形起伏大，测量工作需更加细致，否则可能“失之毫厘，谬以千里”。

“卡马很聪明。他来面试的时候，我就看出他有不错的测量基础。”李建告诉记者，“几年来，我们有了特殊的默契，我不太会讲外语，但一起工作时不用说太多，他很快就能理解我的意思。”

近三年间，卡马在李建身边努力学习，从半学徒渐渐成长为合格的测量员。现在，卡马也有了三四人的小团队，可以独立带队开展测量工作。卡马还利用业余时间学习软件绘图，希望能在未来承担更多工作。

“卡马来北部公路项目比我早，更加熟悉流程，我们相互学习。”李建说。

“来这里之前，我也曾在其他企业干过，但我更喜欢这里。”卡马说，“这里为外籍员工提供了更多工作机会和上升空间，我们在这里受到尊重，也接受了很多专业技能培训，这对职业规划有很大益处。”

据北部公路项目经理李杨春介绍，自2020年3月开工以来，项目建设高峰期现场达1700人，累计为当地的周边社区提供超过1500个工作岗位，像卡马这样的外籍管理人员有100余人。项目实施期间，企业采购当地水泥、柴油、钢筋等材料、租赁当地设备，间接创造就业岗位超过2000个。

“卡马是我们自己在项目上培养的优秀主测手。”卡马的工区主任尹志亮说，“现在他能够独立解决测量工作中遇到的问题，不仅效率高，而且工作细致，还注重设备养护。”

“两个月前我回国过年，卡马还不忘发来信息问候。”李建拿出手机，给记者看二人的聊天记录，“能在非洲与他相识，是一段难得的缘分。”

(责编：苏缨翔、崔越)

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