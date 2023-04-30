新华社布鲁塞尔4月29日电（记者任珂）欧盟委员会28日宣布，已与保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克围绕乌克兰农产品达成原则性协议。这意味着乌克兰农产品可继续借道这些国家外运。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当天在推特上发布与上述5国达成原则性协议的消息。他说，欧盟委员会将向5国农民提供价值1亿欧元的支持，并通过一些其他措施，帮助他们应对低价乌克兰农产品冲击。

东布罗夫斯基斯还说，协议内容包括相关国家同意撤回禁止乌克兰农产品过境的单方面措施。

乌克兰危机升级后，大批农产品因黑海港口被封锁无法外运。在联合国、土耳其斡旋下，大量乌克兰农产品经由东欧国家运往其他地区。由于物流等后续问题未解决，大量乌克兰农产品只能在东欧国家销售，冲击当地农产品价格，引发多国农民抗议。

波兰和匈牙利政府本月15日决定，禁止进口来自乌克兰的谷物及一些其他农产品，以保护本国农业，禁令原定有效期至6月30日。斯洛伐克和保加利亚也采取了类似措施。

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