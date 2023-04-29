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中国驻日大使：日方应树立正确对华认知

姜俏梅　郭丹
2023年04月29日16:58 | 来源：新华网
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新华社东京4月29日电（记者姜俏梅 郭丹）中国驻日本大使吴江浩28日在日本记者俱乐部发表演讲时指出，日方应该从根子上树立正确对华认知，把握战略自主，判明时代大势，真正以建设性的姿态推动两国关系稳定发展。

吴江浩说，中方始终主张中日睦邻友好、合作共赢，从未把日本当作对手，更没有当作威胁甚至敌人，我们希望日方同样如此。遗憾的是，日方公开将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，追随配合个别国家反华遏华，渲染炒作“中国威胁”，加快扩充军备步伐。如果日方一直基于这样的认知定位和政策基调，那么中日关系的根基将受到实质性损害，中日关系健康稳定发展将无从谈起。

吴江浩警告日本不要被绑上分裂中国的战车。他强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系基础之基础，是不可逾越的红线。鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”既荒谬又危险。把纯属中国内政的事务同日本的安全保障扯在一起，逻辑不通，贻害无穷。

在回答记者提问时，吴江浩就福岛核污染水排海问题指出，核污染水处理问题直接关系到全球海洋环境和人类健康安全。其影响持续多久，将带来多大危害，目前无人能下定论。中方在这一问题上的态度是明确的，那就是坚决反对日方将核污染水排海。日方应正视国内外强烈反对声音，诚实履行国际义务，以最安全、最稳妥的方式处理核污染水。

有记者问及七国集团（G7）会议对中方的指责和要求。吴江浩指出，G7已成为少数国家肆意干涉他国内政、打压他国发展进步的政治工具。G7的共识不是全球共识，G7代表不了国际社会，G7只能代表他们自己。

(责编：卫嘉、白宇)

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