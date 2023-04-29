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外交部发言人回应韩国总统长津湖战役言论

2023年04月29日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月28日电  （记者韩晓明）针对韩国总统尹锡悦近日涉长津湖战役言论，外交部发言人毛宁28日表示，抗美援朝战争的伟大胜利用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，只要站在历史发展潮流的对立面，恃强凌弱、逆行倒施、扩张侵略，必将碰得头破血流。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，韩国总统尹锡悦27日在美国国会发表演讲时称，在过去一个世纪里美国直面威胁自由的挑战，引领捍卫自由。美国海军陆战第一师在长津湖战役中突破中共军队12万人的人海战术，取得了奇迹般成果。中方对此有何评论？

　　毛宁说，中方注意到韩领导人发表演讲的相关内容。抗美援朝战争的伟大胜利对中国和世界都有着重大而深远的意义。它用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，只要站在历史发展潮流的对立面，恃强凌弱、逆行倒施、扩张侵略，必将碰得头破血流。“希望有关国家多做有利于世界和平与发展的事，不要重蹈覆辙。”

　　毛宁说，关于长津湖战役，根据中方战史记载，此役共歼敌3.6万人，其中美军2.4万人，包括全歼美军一个整团，美军第8集团军司令沃克中将也在混乱中翻车身亡。美国时任国务卿艾奇逊称之为“美国历史上路程最长的败退”。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月29日 03 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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