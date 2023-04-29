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李尚福出席上海合作组织成员国国防部长会议

2023年04月29日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社新德里4月28日电  （记者赵旭）上海合作组织成员国国防部长会议4月28日在印度新德里举行，国务委员兼国防部长李尚福率团出席并发言。

　　李尚福说，上合组织走过了22年的不平凡历程，上合组织防长会已成为各成员国加强战略沟通、共商安全合作的重要多边平台。去年9月，习近平主席与各国元首在撒马尔罕共同出席上合组织成员国元首理事会会议，就拓展安全合作达成重要共识。中方愿与各方一道，携手践行全球安全倡议，加强战略互信、深化反恐合作、拓展合作领域、完善合作机制，共同推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，为维护世界和地区和平稳定作出更大贡献。

　　会上，各国国防部长表示要继续加强战略沟通、凝聚合作共识，拓展上合组织合作内涵，共同维护地区安全稳定。会后发表了《上海合作组织成员国国防部长会议联合公报》。

　　在印期间，李尚福先后与白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、伊朗等国国防部长，就国际地区形势、两国两军关系和共同关心的问题交换了意见。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月29日 03 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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