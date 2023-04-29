本报记者 刘温馨

4月24日至27日，来自世界各地的上千名数据和统计界专家学者相聚浙江杭州，参加第四届联合国世界数据论坛，共商如何利用数据和统计帮助各方更好实现可持续发展目标。论坛期间，各方代表围绕“数据”这个关键词深入研讨，积极分享利用数据服务科学决策和宏观治理的新思路、新方法、新手段，达成不少共识，取得丰硕成果。

“数据为提升国家治理能力、推动全球可持续发展拓展了新空间、增添了新动能。”国家统计局局长康义表示，数据是基础性战略资源、重要生产力和关键生产要素，用数据决策、用数据治理、用数据创新正日渐成为各国的普遍共识和积极行动。在全球减贫进程中，数据发挥了重要作用。“数字减贫成为论坛重要议题之一。”世界银行高级干事克雷格·汉莫表示，各方应挖掘数据的价值和潜力，为消除贫困等进一步提供解决方案。

4月25日，论坛举行“用数据决策、用数据治理、用数据创新的新机遇和新挑战”为主题的全体会议。“在中国第七次全国人口普查和即将开展的第五次全国经济普查中，电子化采集均得到深度推广。此外，中国还利用遥感信息开展主要粮食产量调查，通过网购等网络交易数据来透视消费发展新趋势等。”康义介绍的数据治理经验，受到参会代表的广泛关注。

“中国在全球统计和数据治理中发挥重要作用已经成为全球共识。”联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特表示，中国推进落实全球发展倡议，展现了大国担当。

“中国越来越多地用数据和新技术为政府决策、公共服务供给提供支撑”“这些年来，中国积极为其他国家提供技术援助支持。实践证明，中国为国际数据统计合作作出了积极贡献”……各方代表纷纷表示，愿与中国加强数据领域务实合作，深化数据创新成果交流互鉴，共同为落实联合国2030年可持续发展议程贡献力量。

4月27日，论坛闭幕式上发布《杭州宣言》，呼吁全球数据和统计界加快行动，制定与开普敦可持续发展全球行动计划相一致的数据管理方法，促进数据创新和伙伴关系，确保其能满足社会各界需求。国家统计局副局长毛有丰表示，本届论坛为全球数据生产者和使用者搭建了对话平台，论坛成果将对未来提升全球统计能力发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)