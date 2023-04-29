人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第四届联合国世界数据论坛成功举办

本报记者  刘温馨
2023年04月29日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　4月24日至27日，来自世界各地的上千名数据和统计界专家学者相聚浙江杭州，参加第四届联合国世界数据论坛，共商如何利用数据和统计帮助各方更好实现可持续发展目标。论坛期间，各方代表围绕“数据”这个关键词深入研讨，积极分享利用数据服务科学决策和宏观治理的新思路、新方法、新手段，达成不少共识，取得丰硕成果。

　　“数据为提升国家治理能力、推动全球可持续发展拓展了新空间、增添了新动能。”国家统计局局长康义表示，数据是基础性战略资源、重要生产力和关键生产要素，用数据决策、用数据治理、用数据创新正日渐成为各国的普遍共识和积极行动。在全球减贫进程中，数据发挥了重要作用。“数字减贫成为论坛重要议题之一。”世界银行高级干事克雷格·汉莫表示，各方应挖掘数据的价值和潜力，为消除贫困等进一步提供解决方案。

　　4月25日，论坛举行“用数据决策、用数据治理、用数据创新的新机遇和新挑战”为主题的全体会议。“在中国第七次全国人口普查和即将开展的第五次全国经济普查中，电子化采集均得到深度推广。此外，中国还利用遥感信息开展主要粮食产量调查，通过网购等网络交易数据来透视消费发展新趋势等。”康义介绍的数据治理经验，受到参会代表的广泛关注。

　　“中国在全球统计和数据治理中发挥重要作用已经成为全球共识。”联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特表示，中国推进落实全球发展倡议，展现了大国担当。

　　“中国越来越多地用数据和新技术为政府决策、公共服务供给提供支撑”“这些年来，中国积极为其他国家提供技术援助支持。实践证明，中国为国际数据统计合作作出了积极贡献”……各方代表纷纷表示，愿与中国加强数据领域务实合作，深化数据创新成果交流互鉴，共同为落实联合国2030年可持续发展议程贡献力量。

　　4月27日，论坛闭幕式上发布《杭州宣言》，呼吁全球数据和统计界加快行动，制定与开普敦可持续发展全球行动计划相一致的数据管理方法，促进数据创新和伙伴关系，确保其能满足社会各界需求。国家统计局副局长毛有丰表示，本届论坛为全球数据生产者和使用者搭建了对话平台，论坛成果将对未来提升全球统计能力发挥重要作用。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月29日 03 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部