新华网北京4月28日电（朱梦娜）两百所学校，让上万名失学埃及女孩重返校园；11口水井，让6000名刚果（金）村民从此喝上清洁的水；三座现代化大型糖厂，让15000名埃塞俄比亚人找到了工作……

这些只是中资企业扎根非洲、造福当地民众的小小缩影。

近日，多家中国企业的代表、政府部门官员、非洲驻华使馆工作人员以及联合国粮农组织驻华代表等70余位中外嘉宾相聚在北京“非洲文旅中心”，分享“百企千村”活动成果，探讨如何进一步推动非洲各国实现可持续发展。

“百企千村”活动以“百企行动，惠享千村”为主题，计划在2022-2024年三年时间内，动员至少一百家中国企业在非洲积极履行社会责任，惠及上千个非洲村镇，促进当地经济、社会和环境协调发展以及民生改善，发挥示范引领作用。

在“百企千村”活动交流会上，中国在非企业社会责任联盟执行主席刁春说，自2022年以来，联盟企业在非各国的“百企千村”项目持续推进，全面开花，引发中非各方积极反响。

对此，乌干达驻华大使沃内卡及博茨瓦纳驻华大使塞雷马表达了对中国政府、中资企业助力非洲消除极端贫困、促进当地经济发展的感激之情。

联合国粮农组织驻华代表文康农积极评价“百企千村”行动所做的承诺和取得的成绩，表示愿意与中国伙伴加强合作，共同为实现2030年可持续发展议程作出贡献。

商务部合作司司长张力介绍道，中国在非设立各类企业超过3500家，本地用工率超过80%，为非洲经济社会发展作出了积极贡献。目前已有110家企业汇聚在“百企千村”项目下，在非洲44个国家开展了近400个履行社会责任相关活动。

外交部非洲司副司长张斌表示，希望中非各界和国际伙伴广泛参与“百企千村”活动，通过资源整合、优势互补，开展深入非洲基层的可持续、惠民生项目，为构建新时代中非命运共同体贡献力量。

多位中国企业代表在交流中表示，将继续积极参与“百企千村”活动，助力推动非洲经济社会发展和民生改善，履行好企业的社会责任。

(责编：崔越、刘慧)