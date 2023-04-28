新华社东京4月28日电（记者钟雅 刘春燕）日本央行28日宣布，继续维持现行超宽松货币政策，并将用一年至一年半时间，评估自上世纪90年代末起实施至今的宽松货币政策影响。

日本央行当天在结束货币政策会议后表示，将短期利率继续维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右，长期利率控制目标维持在正负0.5%。

日本央行行长植田和男在发布会上表示，“要尽可能大范围审查（过去25年宽松货币政策）的效果及副作用”，并提示“审查并不能和立即修正政策联系起来”。他说，即使在政策评估期间，“如果有必要，也会适时对货币政策进行调整”。本次会议是植田担任央行行长以来的首次货币政策会议。

在会后发布的经济与物价展望报告中，日本央行将2023财年（2023年4月至2024年3月）去除生鲜食品的核心消费价格指数（CPI）同比涨幅预期从1月的1.6%提高到1.8%，将2024财年（2024年4月至2025年3月）去除生鲜食品的核心CPI同比涨幅预期从1.8%提高到2.0%，同时预测2025财年（2025年4月至2026年3月）涨幅为1.6%。日本媒体分析，这反映出能源价格高企已波及更广泛的商品价格。

截至今年3月，日本去除生鲜食品的核心消费价格指数同比涨幅已连续12个月超过2%。此前，植田表示日本目前面临的成本推升型通胀2月起明显回落，下半年通胀率有可能重回2%以下。

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