新华社基辅4月28日电（记者李东旭）乌克兰国家银行行长安德烈·佩什内27日在新闻发布会上表示，俄乌冲突的高强度和长期化将进一步加剧该国经济困境和风险。

佩什内说，目前基本预期是到2024年初之前，乌克兰安全形势将处于高风险水平，全面冲突将继续，这一预期将给乌经济活动造成严重负面影响，导致通胀率和汇率预期进一步恶化。此外，俄乌冲突还给乌经济带来其他风险，包括国家预算支出大幅增加、粮食出口复杂化和能源基础设施遭进一步破坏。

佩什内表示，今年乌克兰预计将从国际合作伙伴获得超过420亿美元的金融援助，这将有助于乌国家银行进一步维持乌克兰格里夫纳汇率稳定并逐步放宽外汇限制。

另据乌克兰国家银行此前报告，2022年乌克兰共获得321亿美元的金融援助。

此外，乌国家银行指出，截至2023年1月1日，乌克兰外汇储备为285亿美元，同比下降7.9%，乌外汇规模可满足未来3.6个月进口资金需求。

乌克兰国家统计局日前公布的最新统计数据显示，经最终核实，2022年乌克兰国内生产总值按照不变价格计算为38657.8亿格里夫纳（约合1047亿美元），比上一年下降29.1%，这是乌克兰30多年来遭遇的最严重经济下滑。

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