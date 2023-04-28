新华社北京4月28日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其和俄罗斯合作建设的土首座核电站阿库尤核电站27日举行首批核燃料交付仪式。土耳其总统埃尔多安和俄罗斯总统普京分别在安卡拉和莫斯科通过视频连线方式出席仪式。

埃尔多安在致辞中表示，随着首批核燃料的交付使用，土耳其阿库尤核电站正式获得“核设施”地位，土耳其从此跨入世界核能国家行列。

埃尔多安说，阿库尤核电站是土俄最大的联合投资项目。该电站的全部4台机组将在2028年前逐步投入运行。全面投产后，核电站年发电量将达350亿千瓦时，可满足土耳其10%的电力需求，每年为土耳其节省15亿美元天然气进口资金。

普京在致辞时说，阿库尤核电站是俄土关系的“旗舰”项目，不仅将给两国带来经济利益，还将有助于加强两国建立在睦邻友好、相互尊重、照顾彼此利益基础之上的多层面伙伴关系。

阿库尤核电站于2018年4月破土动工，该核电站位于土耳其南部梅尔辛省，濒临地中海，由俄罗斯国家原子能公司承建，共包含4座反应堆，总装机容量4800兆瓦，总投资200亿美元。据俄罗斯国家原子能公司介绍，根据双方协议，该核电站计划于明年完成全部基建工作，并于2025年开始稳定供电。

土俄在能源领域合作密切。除阿库尤核电站外，两国还合作建设“土耳其溪”天然气管道项目，以助俄罗斯天然气向土耳其和欧洲出口。普京去年10月曾表示，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。（参与记者：熊思浩、黄河）

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