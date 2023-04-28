新华社联合国4月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽27日表示，中方支持塞尔维亚和科索沃在安理会第1244号决议框架内通过对话协商解决科索沃问题，同时强调要充分尊重塞尔维亚的主权和领土完整。

耿爽在安理会科索沃问题公开会上说，中方欢迎塞科双方近期在欧盟协调下进行两轮高级别会晤，就政治解决科索沃问题开展全面深入讨论。中方希望既有协议能落实到位，这有助于双方建立互信，并为当前对话注入动力。

他表示，建立塞族城市联盟是2013年《布鲁塞尔协议》的重要内容，科索沃当局对此曾作出明确承诺，应成为下阶段双方对话和国际斡旋的重点。中方肯定欧盟近期为推动塞科对话付出的努力，同时希望欧盟在斡旋过程中保持中立公正，避免急于求成，仓促行事，过度施压。

耿爽说，中方对当前科索沃北部局势动荡表示不安。科索沃当局不顾当地塞族的强烈反对，再次采取单方面行动，执意在科北部举行选举，并在投票率不足4%的情况下宣布选举结果，导致当地矛盾激化和地区局势紧张，中方对此深表关切。近年来科北部局势的反复表明，单方面行动只会加剧恐慌，推升紧张，破坏西巴尔干地区的和平稳定，推迟科索沃问题的最终解决，不符合任何一方利益。中方呼吁科索沃当局从大局出发，回到对话协商的正确轨道，避免人为制造矛盾和对立。希望欧盟作为斡旋方为此发挥积极和建设性作用。

耿爽表示，科索沃近期持续发生针对少数族裔的安全事件，民族关系依然紧张。各民族和谐共处，符合全体科索沃民众的根本利益和发展需要。中方希望科索沃当局采取积极有力措施，保护包括塞族在内的科所有民族的安全和合法权益，避免此类事件继续发生。他说，科索沃问题依然是巴尔干和欧洲的安全隐患，安理会要继续保持对科索沃问题的关注投入。在此方面，联合国驻科索沃特派团（联科团）的作用仍不可或缺。中方希望联科团在联合国秘书长科索沃问题特别代表兼联科团团长齐亚德领导下，在政治解决科索沃问题、维护科局势稳定、促进民族和解等方面继续发挥建设性作用。

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