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西班牙迎来中国旅游团

2023年04月28日09:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　西班牙驻广州总领事馆旅游处旅游领事刘安娜（右二）在广州白云机场欢送中国游客。
　　广之旅供图

　　本报电  （沈静文）“西班牙，我们来了！”4月23日，广之旅组织27名游客开启“西班牙葡萄牙12天”深度旅程。据了解，该团是西班牙成为第二批中国出境团队旅游试点国家后，全国首个赴西班牙旅游团队；也是西班牙ADS签证重启后，首个获批签证的旅行团。

　　广之旅介绍，此次西班牙首发团乘坐阿联酋航空航班飞抵葡萄牙里斯本后，随后前往西班牙巴塞罗那、马德里、科尔多瓦等著名旅游城市，深度游安达卢西亚自治区，包括首府塞维利亚、地中海风格的白色小镇米哈斯、阿尔罕布拉宫等经典景点。

　　2023年恰逢中国和西班牙建交50周年。广之旅董事长、总裁赵文志表示，作为拥有悠久历史文化的国家，西班牙一直以来都是中国游客欧洲深度游最喜爱的目的地之一。在中国与西班牙建交50周年之际，中国公民赴西班牙团队游业务的重启，将担当起两国文化交流的桥梁。广之旅不仅推出西班牙一地深度、西班牙葡萄牙两地休闲联游等旅游产品，还将随着两国航线的逐步恢复推出更加丰富的产品，吸引更多中国游客前往西班牙。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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