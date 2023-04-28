本报记者 岳林炜 曹师韵

日本东京电力公司4月25日宣布，已完成为福岛第一核电站核污染水排海而修建的海底隧道挖掘工作，将继续推进后续工作。日方罔顾国际社会基于科学提出的合理安全关切，无视国内外反对声音，一意孤行强推核污染水排海计划的错误做法，引发日本各界和国际社会的普遍质疑和强烈反对。

出现新的隐患——

福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器底座大规模破损

4月25日，日本原子能规制委员会委员长山中伸介在记者会上表示，福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器底座确认已大规模破损，但东电公司迟迟不考虑反应堆压力容器可能倒塌等紧急情况的应对措施。山中伸介表示，东电公司既然在去年就已掌握相关状况，就应该尽快做出反应。

据日本媒体报道，福岛第一核电站1号机组反应堆在2011年日本“3·11”大地震引发的海啸中丧失冷却用电源，核燃料难以冷却发生熔毁，落到了反应堆底部。东电公司4月24日在日本原子能规制委员会召开的一个会议上报告，水下机器人在1号机组反应堆压力容器底部拍摄到了空无一物的黑色空间，原本应该放置在那里的控制棒驱动装置部分脱落，压力容器底部有孔的可能性很高。水下机器人还拍摄到为冷却核燃料而注入反应堆的水从压力容器中流下来的情景。该公司推测，福岛核事故当时熔融核燃料的热量导致压力容器底部穿孔，穿孔可能有多个。这是福岛核事故后首次拍摄到反应堆下方的影像。

福岛核事故是全球最高级别的核事故，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境和人类健康带来巨大影响。上述相关消息立即引起国际社会密切关注，多方敦促日方做好事故后的核设施退役和核污染水处置等工作，确保绝对安全。

中国外交部发言人毛宁26日表示，目前看，福岛第一核电站的核设施退役和放射性废物管理存在很大不确定性和安全隐患。1号机组反应堆压力容器底座已出现大规模破损，反应堆压力容器存在倒塌风险，一旦处理不当或应对不及时，可能对环境造成更大的影响，导致福岛核污染水中放射性核素的含量增加。“这再次证明，国际社会对日方核污染水排海方案的关切是合理的，对东电公司处理相关问题专业性的质疑是正当的。”

具有长期风险——

含有大量放射性物质，将给人类健康带来严重危害

近一段时间，日本民众多次举行集会，抗议日本政府推进核污染水排海计划。4月13日，百余名日本民众在位于东京的国会议员会馆附近举行集会。他们手举“不能让核污染水污染大海”“不要流毒入海”等标语，坚决反对日本政府和东电公司强推核污染水排海计划。多名市民团体负责人和福岛核事故当地居民现场发表演讲，呼吁政府撤回核污染水排海决定。集会组织者井上年弘表示，将秉持避免福岛遭受更多核污染的信念，继续发起各种市民活动，全力阻止福岛核污染水排入大海。

日本核能资料信息室联合代表伴英幸在现场发表演讲表示，在向海洋排放的核污染水中，除了64种放射性物质外，还含有其他半衰期较长的放射性核素。因此，长达数十年甚至更长时间的核污染水排放将对全球海洋环境造成严重的放射性污染。伴英幸强调，日本政府和东电公司在有其他可行处理方法的情况下，仍一意孤行要将核污染水排放入海，“这种行为明显违反《联合国海洋法公约》等国际法”。

此前，日本国立北海道癌症中心名誉院长西尾正道在福岛县相马市举行的演讲会上再次警告，应充分考虑福岛核污染水中所含放射性氚元素对人体健康的危害性。他批评日本政府和东电公司没有从生物和医学角度对核污染水的危害性进行充分研究论证。大量含放射性氚和其他放射性元素的核污染水长时间排入大海，将给全人类的健康带来长期且严重的危害，无异于“慢性杀人”。

日本福岛大学食品经济学副教授林薰平在福岛大学举办的福岛环境论坛上强调，核污染水排海将对福岛县内正在逐步恢复的渔业生产造成严重冲击。福岛大学水文地质学教授柴崎直明表示，东电公司应重点控制核污染水的产生量，建议在更大范围修建遮挡地下水的“挡水墙”，将进入待报废核电机组的地下水降到最低。

日本环保组织“日本地球之友”近日发表声明表示，福岛第一核电站事故至今仍未平息。日本要做的是告诉全世界福岛核事故的真相，停止把放射性物质继续扩散到自然环境中。

强拉他国背书——

只会进一步加深对核污染水排海计划的不信任感

国际社会持续反对日本核污染水排海决定。中国、韩国、俄罗斯、菲律宾、新西兰等多国专业人士最近在不同场合持续发声，对日本单方面强推核污染水排海的做法表达担忧，认为直接将核污染水倾倒入海极不负责任，一旦实施将对海洋生态环境造成威胁。

中国国际电视台近日发起一项全球调查，24小时内吸引3万多名各国网友参与。高达93%的受访者强烈反对日本核污染水排海计划，90%受访者表示难以信服日方关于“净化后的核污染水是安全无害的”的说法，86%受访者批评日方对核污染水的处置不科学、不公开、不透明。

4月25日，韩国市民团体再次举行抗议集会，呼吁日本政府撤回将核污染水排放入海的决定，并要求韩国政府为将受到核污染水排海直接影响的韩国水产行业从业者发声，保护他们的利益。一名抗议者表示，虽然日本政府宣称经过处理的核污染水是安全的，但日本公布的检测方法和数据缺乏科学依据和透明度，缺乏说服力。韩国国务调整室4月16日发布政府部门联合新闻稿，重申日本福岛核污染水排海计划需从科学、客观层面确保安全性并符合国际标准的既有立场。

4月16日，在七国集团气候、能源和环境部长会议新闻发布会上，日本经济产业大臣西村康稔称，福岛核电站退役工作包括核污染水排海方面的稳步进展将受到欢迎。德国环境部长莱姆克当场表示，尊重日方在福岛核事故后所做的努力，但“我们不欢迎向海洋排放核污染水”。4月18日，日本《北海道新闻》发表社论批评说，尽管西村康稔事后解释这是“口误”，但这明显透露出日本政府希望七国集团为日本核污染水排海计划背书的“心机”，此举将进一步加深福岛居民对排海计划的不信任感。

毛宁表示，中方再次敦促日方正视国际社会关切，履行应尽的国际义务，妥善处理福岛核电站退役相关问题，特别是要确保福岛核污染水得到科学、公开、透明、安全处置，包括充分研究论证排海以外的处置方案，并严格接受国际监督。“在所有利益攸关方和相关国际机构能够确认排海方案安全之前，日方不应启动核污染水排海。”

（本报东京、北京4月27日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 14 版）

(责编：牛镛、杨光宇)