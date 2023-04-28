本报北京4月27日电 （记者张贺）首届兰花奖终评会27日在北京举行。来自中国、美国、英国、意大利、西班牙、埃及、日本、印度、澳大利亚9个国家的首届兰花奖国际评委围绕全球文明倡议进行座谈交流。评委们表示，国之交在于民相亲，民相亲在于文相融。不同文明对价值内涵有不同的认识，但各国人民对美好生活的向往是相通的。只要积极响应全球文明倡议，找到不同文明间的最大公约数，促进相互理解，就能够为构建人类命运共同体筑牢坚实的人文基础。

首届兰花奖评委会主任委员、中国外文局局长杜占元表示：“中国外文局发起设立兰花奖，其初衷完全契合全球文明倡议内涵，是繁荣世界文明百花园、推动构建人类命运共同体的重要实践。”

首届兰花奖国际评委、美国华美协进社社长兼总裁贺志明表示：“全球化让我们联系更加紧密，成为一个共同体。我希望大家都做一名友好使者，尽可能与其他国家的民众联系交往，增进友谊。”

首届兰花奖评委会副主任委员、中国日报社原社长兼总编辑周树春表示：“要把全球文明倡议同世界百年未有之大变局的判断、同弘扬全人类共同价值的主张、同推动构建人类命运共同体的理念联系起来看，才能有更深刻的理解和解读。”

首届兰花奖国际评委、华纳兄弟探索集团副总裁魏克然·钱纳强调在国际文化交流中发挥年轻人的力量，“在当今严峻的国际形势下，促进国际文化交流、文明互鉴更需要激发年轻人的能量”。

首届兰花奖国际评委、全球化智库创始人王辉耀表示：“化解误解和冲突，最好的方式就是促进文明交流，开展互学互鉴。兰花奖对于呼应全球文明倡议、促进文明交流互鉴具有重要意义。”

首届兰花奖国际评委、埃及本哈大学教授萨维·萨维·艾哈迈德表示：“希望全球文明倡议能够在全球得到广泛认同，为推动人类文明发展进步作出贡献。我坚信，中国会积极促成更多国与国之间的交流合作。”

首届兰花奖终评会上还发布了由中央美术学院设计的兰花奖标志。标志以“兰花草”为主体，以张开的“手”代表创造，融入“和平鸽”翩跹姿态和齐白石国画兰草意蕴，诠释了中华文化的无穷魅力、创新精神和民族自信，象征着世界文化、文艺、文明之花的绽放与交融。

兰花奖旨在表彰奖励全球范围内积极投身国际文化交流事业，致力于促进中外文化交流互鉴，推动全球文明对话合作的外籍人士或机构。首届兰花奖自2022年8月发起全球征集以来，共征集参评对象314人（次）、参评机构33个，参评对象和机构来自亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲的近80个国家和地区。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 14 版）

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