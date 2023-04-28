2023年4月27日，中华人民共和国国务委员兼外交部长秦刚、哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长努尔特列乌、吉尔吉斯共和国外交部长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦共和国外交部长穆赫里丁、土库曼斯坦外交部第一副部长哈吉耶夫、乌兹别克斯坦共和国外交部长赛义多夫在中国陕西省西安市共同举行中国—中亚外长第四次会晤。

各方在坦诚友好、富有建设性的气氛中就共同关心的问题交换意见。

一、各方全面梳理了2022年1月中国同中亚五国建交30周年视频峰会以及2020年7月、2021年5月、2022年6月中国—中亚三次外长会晤成果落实情况，认为中国—中亚机制对巩固政治互信、深化交流合作、促进民心相通发挥着重要作用，为维护本地区和平稳定作出了积极贡献。

二、各方研究和协调了即将召开的中国—中亚峰会筹备工作，商议了峰会成果文件内容。

中亚国家高度评价中方为筹办中国—中亚峰会所做工作。六国外交部将保持密切沟通协作，确保峰会圆满成功，取得丰硕成果。

三、各方支持进一步完善中国—中亚机制建设，在重点领域逐步成立相应合作平台。

四、各方重申尊重各自根据本国国情选择的发展道路，在涉及彼此主权、独立、安全和领土完整等核心利益问题上相互坚定支持，坚决反对外部势力干涉六国内政。

五、各方充分肯定十年来中国同中亚国家共建“一带一路”合作成果，决定继续按照共商共建共享和互利共赢原则推进共建“一带一路”合作，力争取得更多实质成果。

六、各方支持采取有效举措提升六国经贸和投融资合作水平，加强海关和检验检疫合作，推动贸易便利化。

七、各方指出，互联互通是中国同中亚国家合作的优先方向，将全面落实《关于深化中国—中亚互联互通合作的倡议》，打造公路、铁路、航空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络，为人员往来和货物流通提供更多便利条件。

八、各方一致同意拓展农业、新能源、电子商务、绿色和数字经济、高科技等领域合作，打造合作新亮点和新增长点。

九、各方强调，人文合作有助于加强中国—中亚关系的社会和民意基础，同意进一步加强教育、科技、文化、旅游、卫生、媒体、影视、智库等领域交流合作，推动建立更多友好省州和友好城市，扩大青年交往，促进团组互访。

十、各方决定继续合作打击恐怖主义、分裂主义、极端主义、非法贩卖毒品、跨国有组织犯罪和网络犯罪，共同维护本地区安全稳定。

十一、各方一致认为，中国同中亚国家在重大国际和地区问题上立场相同或相近，将在联合国等多边机制框架下保持密切协作，恪守《联合国宪章》宗旨和原则以及其他公认的国际法准则，倡导捍卫多边主义，维护国际公平正义。

十二、各方支持陕西省同中亚国家地方深化交流，实施更多经贸、能源、科技、农业、人文等领域合作项目。

十三、各方商定外长会晤每年举办一次。中国为一方，中亚国家按国名首字母排序为另一方，双方轮流举办。视需要举办中国—中亚外长非例行会晤。

十四、各方感谢中方高水平举办中国—中亚外长第四次会晤。

（新华社西安4月27日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 03 版）

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