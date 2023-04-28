作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。中方的主张旗帜鲜明、一以贯之，在和平与战争之间，选择和平；在对话和制裁之间，选择对话；在降温和拱火之间，选择降温

4月26日下午，习近平主席应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。国际社会高度关注此次通话，充分肯定中方在乌克兰危机问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。

“中方发展中乌关系的意愿是一贯的、明确的。无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。”习近平主席在通话中指出。关于乌克兰危机问题，习近平主席强调中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈，并表示中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。泽连斯基总统感谢中方为乌克兰提供的人道主义援助，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。

乌克兰危机全面升级以来，中方一直在为和平发声、为和谈尽力。习近平主席相继提出了“四个应该”、“四个共同”和“三点思考”。中方还在此基础上发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、停止单边制裁等12条主张。中方劝和促谈的努力得到国际社会广泛理解和认同。今年3月，习近平主席成功对俄罗斯进行国事访问，同普京总统就乌克兰危机进行了坦诚、深入的交流。两国元首会谈后签署联合声明，强调负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。俄方高度评价中方秉持客观、公正和平衡立场，表示俄方认真研究了中方立场文件，对和谈持开放态度，欢迎中方为此发挥建设性作用。中方的客观公正立场、劝和促谈行动得到俄乌双方认同和支持。

乌克兰危机延宕下去对各方都不利，尽快停火止战符合有关各方和整个世界利益，政治解决是唯一正确出路。今年4月，习近平主席在北京同法国总统马克龙举行会谈，同马克龙总统、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧三方会晤时，重申中国始终根据事情本身的是非曲直独立自主决定立场，强调中方在乌克兰问题上的方针归结为一句话，就是劝和促谈。欧方赞赏中方为推动政治解决乌克兰危机所做努力，期待中方发挥更加重要作用，愿同中方合作，找到劝和促谈的办法。习近平主席在北京同巴西总统卢拉举行会谈时，双方也就乌克兰危机问题交换了意见。两国元首呼吁更多国家为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用，决定就此保持沟通。中方努力推动国际社会抓住各方理性的思考和声音在增加的契机，为危机的政治解决积累有利条件。

中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。中方的主张旗帜鲜明、一以贯之，在和平与战争之间，选择和平；在对话和制裁之间，选择对话；在降温和拱火之间，选择降温。在乌克兰危机问题上，中国光明正大，没有政治私利，不搞地缘操弄，真心诚意致力于劝和促谈，推动停火止战。然而，就在中方为和平尽力之时，个别国家处心积虑阻挠和谈，甚至炮制各种谣言谬论，攻击抹黑中国，试图将中国拉下水，这完全是出于地缘政治私利，完全违逆历史潮流。谁在劝和促谈，谁在火上浇油，世人有目共睹。

历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。只要各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持平等、理性、务实对话协商，就一定能找到解决乌克兰危机的合理途径。中国将继续坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边，同国际社会一道继续为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)