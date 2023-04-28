本报记者 谭武军 俞懿春 吴 刚

4月26日下午，国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。中方重申在乌克兰危机问题上的劝和促谈立场，并提出将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。此次通话体现了中国在国际事务中一贯秉持的客观公正立场，彰显中国积极劝和促谈的负责任大国担当。

泽连斯基总统在通话中表示，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。通话后，泽连斯基总统在社交媒体上用乌克兰语、英语和中文3种语言发文：“我与中国国家主席习近平进行了一次长时间而充实的电话沟通。相信，这次通话，以及乌克兰驻华大使的任命将有力推动两国关系的发展。”

乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫26日在电视节目中表示，他对中国将派欧亚事务特别代表就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通表示欢迎，乌方愿同中方进行此类直接对话。

中国国际问题研究院欧亚所副所长韩璐表示，乌克兰危机全面升级以来，中方相继提出“四个应该”、“四个共同”和“三点思考”，并在此基础上发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。“这些充分体现中方秉持客观公正立场，始终站在和平一边，积极致力于劝和促谈。”她表示，习近平主席近期在同多位外方领导人沟通时，都在为和平发声、为和谈尽力。今年3月对俄罗斯进行国事访问时，习近平主席与俄罗斯总统普京就乌克兰危机深入交换意见。在接待法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、巴西总统卢拉访华时，乌克兰危机也是重要议题。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所乌克兰研究室主任赵会荣表示，中乌元首通话为推动政治解决乌克兰危机发挥了建设性作用。“国际社会呼吁止战和谈的理性声音越来越多，包括俄乌在内的多国政要都表态，欢迎中方通过政治外交途径为解决乌克兰危机发挥积极作用。”赵会荣说，中方劝和促谈的努力，彰显了中国作为负责任大国在维护世界和平稳定、践行公平正义方面的道义与担当。

清华大学战略与安全研究中心主任达巍表示，俄乌冲突严重加剧了国际政治中的集团对抗和阵营对立。中方一贯秉持客观公正立场，同各方保持沟通，在推动通过对话谈判解决乌克兰危机方面发挥着建设性作用。“从积极斡旋沙特和伊朗恢复外交关系，到发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件，推动政治解决阿富汗问题，都是中方落实全球安全倡议、推动构建人类命运共同体的生动实践。”

中国人民大学国际关系学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长刘旭表示，一年多来，在乌克兰问题上，和平、理性的声音不断积聚，中方立场吸纳各国合理关切，符合俄乌双方和国际社会共同利益。“中方秉持一贯劝和促谈立场，以最大诚意推动政治解决乌克兰危机，用实际行动践行自己的主张。”

中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全表示，中方在乌克兰问题上的立场一以贯之、清晰明确，核心就是劝和促谈、政治解决。“中方一直为尽快止战停火、恢复和平作出努力。”中方此前发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，得到了国际社会的广泛认同。“这些实践都充分表明，中国是秉持客观公正立场、值得信任的负责任大国。”

（本报基辅、北京4月27日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 03 版）

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