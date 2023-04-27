新华社波兰琴斯托霍瓦4月26日电（记者张章 陈琛）中国驻波兰大使馆和波兰琴斯托霍瓦市诺维德高中26日举办“联合国中文日”庆祝活动，并签署公派中文教师合作协议，中文课程将正式走进这所拥有近60年历史的波兰知名公立高中。

中国驻波兰大使孙霖江在致辞时说，感谢并支持诺维德高中推动将中文纳入课程体系并加强与中方在语言教学方面合作的努力，也非常高兴看到诺维德高中越来越多的学生有兴趣学习中文，了解中国文化、关注中国发展。希望大家通过今天的活动以及即将开设的中文课程，更加走近中文、走近中国。

诺维德高中校长瓦霍维亚克在接受新华社记者采访时表示，中文是世界上最重要的语言之一，我们希望学生能够有机会接触中文，从而更多了解中国文化。

高二学生卢卡斯告诉记者，来自遥远东方的中文和中国文化对波兰学生颇具吸引力，学习中文、了解中国历史和文化对学生开拓眼界和丰富自身阅历都很有帮助。

在“联合国中文日”庆祝活动中，诺维德高中合唱队、波兰克拉科夫音乐学院学生、波兰传统武术与中华武术协会以及中外表演者带来精彩的文艺表演。

表演结束后，现场嘉宾和诺维德高中数百名学生聚集在体育馆，进行中文及中国文化体验。体验活动现场设有说中文、写汉字、画熊猫等文化工作坊，以及舞狮、古筝、空竹、毽子等互动体验区，吸引大批学生参加。

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