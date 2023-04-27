4月26日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京人民大会堂会见越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中组部部长张氏梅。新华社记者 谢环驰 摄

新华社北京4月26日电 4月26日，中共中央总书记、国家主席习近平在人民大会堂会见越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中组部部长张氏梅。

习近平请张氏梅转达对阮富仲总书记、武文赏国家主席的诚挚问候。习近平表示，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。去年阮富仲总书记访华以来，中越双方高度重视落实我同阮富仲总书记达成的共识和联合声明精神，采取积极举措，推动中越交流合作呈现良好态势。我愿同阮富仲总书记保持密切交往，加强对中越关系的政治指导和战略引领。

习近平强调，面对风高浪急的国际环境和两国各自改革发展稳定任务，中越双方要秉持“十六字”方针和“四好”精神，巩固政治互信、加强团结合作、妥善管控分歧，共同应对风险挑战，推动构建致力于人类和平与进步事业的中越命运共同体。要坚持马克思主义科学理论武装，牢牢把握这一强大政治优势，深化交流互鉴，筑牢思想防线，携手推进社会主义事业。要坚持以人民为中心，完善发展战略和项目对接，推进设施联通和民心相通，加强传统友好教育，为两国关系长远发展夯实民意基础。要全力巩固党的执政安全、维护国家稳定和发展，坚守致力于人类和平与进步事业的远大理想，加强在国际事务中的团结合作，坚决反对霸权主义和阵营对抗，守护好地区和平与发展红利，携手推动构建人类命运共同体。

张氏梅首先转达阮富仲总书记、武文赏国家主席对习近平总书记、国家主席的亲切问候，衷心感谢习近平总书记会见。张氏梅表示，热烈祝贺中共二十大和全国两会胜利召开，热烈祝贺习近平总书记全票当选中国国家主席、中央军委主席，坚信在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国人民必将圆满完成中共二十大提出的各项目标，全面建设社会主义现代化国家。越共中央总书记阮富仲在中共二十大闭幕后即成功访华，同习近平总书记就新时期越中关系发展达成重要共识，为两国全面战略合作注入强劲动力。越南始终将发展对华友好合作作为对外政策的头等优先，始终坚持一个中国政策，坚定支持中国的统一大业。越方愿同中方落实好两党最高领导人重要共识，坚持按照“十六字”方针和“四好”精神，密切两党高层交往，推进“两廊一圈”和共建“一带一路”对接合作，促进两党两国关系和社会主义事业不断发展。越方坚定支持习近平总书记提出的重大全球倡议，支持中方举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，希同中方加强地区和国际合作，促进地区和世界和平发展。

蔡奇、王毅参加会见。

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