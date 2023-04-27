新华社西安4月26日电（记者马卓言、杨一苗）4月26日，国务委员兼外长秦刚同出席中国－中亚外长第四次会晤的中亚五国外长等参观西安国际港务区并出席中欧班列“一带一路”十周年长安号西安－中亚专列启动仪式。

外长们听取西安国际港务区建设和中欧班列西安集结中心情况介绍，详细了解陕西及西安深度融入高质量共建“一带一路”建设、打造内陆改革开放高地取得的丰硕成果，高度评价国际港务区陆港型物流枢纽、多式联运建设成就和中欧班列丰硕成果，期待同中方加强发展战略对接，借助西安区位优势，拓展地方和物流合作。

外长们共同推动开启杆，启动中欧班列“一带一路”十周年长安号西安－中亚专列发车。

据了解，中欧班列西安集结中心已开通西安至中亚国家等17条干线通道，来自“一带一路”沿线国家和国内29个省份的货物在此集散，为深化中国同中亚合作、促进双向物流畅通发挥重要作用。长安号开行量、货物量、重箱率等核心指标连年位居全国前列。今年一季度，长安号开行超过1100列，同比增长40%。2022年，共开行4639列，同比增长超过20%，运送货物总重400多万吨，同比增长超过43%。

本次西安－中亚专列运载260多辆在西安制造的比亚迪新能源汽车整车，预计12天即可抵达塔什干。

外长们还饶有兴趣地试驾比亚迪新能源乘用车。据介绍，西安新能源汽车占中国全国总产量14%，销往全球，在中亚大受欢迎。

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