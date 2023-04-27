本报北京4月26日电 （记者张贺）首届兰花奖终评会的外籍评委25日至26日参加了“走读中国·北京中轴线”主题参访活动，参观访问故宫、钟鼓楼、景山等中轴线地标，体验了解中国历史文化。

兰花奖由中国外文局发起设立，旨在弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，夯实推动构建人类命运共同体的人文基础，促进中外文化交流和人类文明互鉴。首届兰花奖终评会将于27日在京召开。

毽子凌空飞，彩练当空舞。早上9点，在位于北京中轴线上的鼓楼文化广场，到处是晨练的市民和写生的学生，呈现出一派祥和景象。外籍评委们下车后就被北京市民独特的健身活动吸引。只见一条条彩龙在市民手中上下翻飞，画出一道道彩色的弧线。“让我试试。”西班牙阿尔卡拉大学建筑系教授罗萨·塞尔维拉接过健身彩龙，学着市民的样子舞动了起来，“看似简单，实际却很难。这需要强壮的手臂。”

上海科技大学英国文化中心主任、中国上海双龙联盟文化中心创始人兼总监王玫瑰按捺不住内心的喜悦，加入舞蹈队伍，随着音乐翩翩起舞。“你跳得很好。”一名市民给王玫瑰点赞。王玫瑰表示，她不仅喜爱跳广场舞，还是一名太极拳爱好者，并通过学习太极拳了解和传播中国文化。“中国总是让人感觉充满活力。”埃及本哈大学教授萨维·萨维·艾哈迈德说。

北京中轴线严整的规划、巧妙的设计、雄丽的建筑以及周边多彩的民俗风情，令外籍评委们赞不绝口。“中国文化古老而独特，令人着迷。”萨维·萨维·艾哈迈德说，他曾到访中国20余次，去过北京、上海、哈尔滨、银川、兰州等地，“每座城市都有自己的特色，城市街道都那么干净整洁，居民都彬彬有礼。”萨维·萨维·艾哈迈德说：“50年前，埃中两国发展水平相近，但今天中国发展成就显著，有许多值得学习的地方。希望埃中两国互学互鉴、共同进步，发展越来越好。”萨维·萨维·艾哈迈德自2019年起与开罗中国文化中心合作创办月度文化沙龙“埃及人眼中的中国”系列讲座，该系列讲座目前已经成为埃及各界乃至整个中东地区了解中国、认识中国的重要平台。

罗萨·塞尔维拉对中国传统建筑格外关注，鼓楼、景山、天坛等地独特的亭台楼阁吸引着她的目光。“中国传统建筑蕴含着一种和谐之美。”罗萨·塞尔维拉说，“这些古代建筑保存得很好，说明中国人民很重视传承与保护文化传统。”罗萨·塞尔维拉组织了许多关于中国和中西关系的研讨会，目前正在筹办“西班牙—中国21世纪城市智库”。

王玫瑰已在中国生活20多年，这次是第一次登上鼓楼。“没想到鼓楼的楼梯如此陡峭，登鼓楼是一次难忘的体验。”王玫瑰说，只有亲身体验才能更深入了解一国文化精髓。

春风和畅，游人如织。景山公园两万余株牡丹盛开。澳大利亚华星文化艺术基金会主席、中华海外联谊会理事余俊武30多年前在北京上学时，就曾多次游览景山公园。“现在的景山公园绿意盎然、花团锦簇，从一个侧面反映出中国的环保理念日益深入人心。”余俊武说。

参观钟鼓楼历史展览、观赏击鼓表演、了解中国古代计时科技、观赏景山牡丹、远眺故宫和北海……丰富的参访活动进一步拉近了外籍评委和中国文化的距离。外籍评委们一致认为，加强文化交流，增进各国民众相互了解，有助于消除隔阂和误解，共同推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 17 版）

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