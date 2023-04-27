新华社西安4月26日电 （记者马卓言、杨一苗）4月26日，国务委员兼外长秦刚在西安分别同来华出席中国—中亚外长第四次会晤的哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长赛义多夫、土库曼斯坦第一副外长哈吉耶夫举行会谈。

秦刚说，习近平主席同托卡耶夫总统商定构建世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体，双方要以此为根本指引，推动中哈永久全面战略伙伴关系更好造福两国人民。

秦刚说，中吉关系实现跨越式发展，成为名副其实的全面战略伙伴。我们要发挥好两国政府间合作委员会作用，加强互利合作。中方支持吉方办好今年上海合作组织总理会议。

秦刚说，中塔是铁杆朋友。去年，习近平主席同拉赫蒙总统成功会晤并达成系列重要共识。双方要抓好落实，巩固政治互信，携手推进中塔发展共同体和安全共同体建设。

秦刚说，中乌关系达到前所未有的高度，我们要以两国元首战略共识为遵循，朝着构建中乌命运共同体的愿景不断前行，推动中乌全方位互利合作取得更多丰硕成果。

秦刚说，习近平主席同别尔德穆哈梅多夫总统今年初共同宣布将中土关系提升为全面战略伙伴关系，在双边层面践行命运共同体，开启两国关系新时代。我们要按照两国元首战略指引，推动中土关系不断迈上新台阶。

秦刚强调，中方将一如既往坚定支持中亚国家维护国家主权、独立、安全和领土完整，坚定支持中亚国家根据本国国情自主选择的发展道路，坚决反对任何外部势力干涉中亚国家内政，将加强双方在联合国、上海合作组织等框架下沟通协作，共同维护国际关系基本准则，维护以联合国为核心的国际体系，维护国际公平正义。

五国外长等表示，发展对华关系是本国的外交优先方向，五国将落实好元首重要共识，密切双方高层交往，推进共建“一带一路”，深化人文交流，打击“三股势力”，打造中亚中国关系下一个黄金30年。中国的国际影响举足轻重，中国式现代化为中亚和世界带来新机遇。我们支持中方提出的系列全球倡议和理念，支持中方在台湾、涉疆、涉藏等问题上的正当立场，反对将人权政治化，将加强国际多边协作，支持彼此维护核心利益，维护地区和平稳定。

双方就推动务实合作走深走实达成广泛共识，将加强经贸投资、互联互通、绿色农业、医疗卫生、能源矿产、口岸过货、地方友城等合作。中哈将以签署互免签证协定为契机，便利人员往来，推进在西安和阿克托别互设总领馆。中吉、中塔、中土将推进互设文化中心。中塔将拓展产业园区合作，充分发挥中亚首家鲁班工坊作用。中乌将推进新时代全面战略伙伴关系建设，打造减贫、创新等合作新亮点，吉乌还将同中方加快推进中吉乌铁路可研。中土将设计好互办文化年活动，加快推进传统医学中心在土落地。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 02 版）

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