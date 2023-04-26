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美“星舟”火箭首飞爆炸引发环境及健康担忧

2023年04月26日20:17 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶4月25日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”20日首次试飞时爆炸，爆炸碎片及颗粒物扩散范围远超预期。据美国媒体报道，目前有关部门仍在监测和分析爆炸事故对周边区域人体健康和环境的影响，不少民众和环保专家对此表示担忧。

　　“星舟”是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭。20日，“星舟”以及飞船集成系统从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的研发、测试和发射基地升空，进行首次轨道试飞。但火箭升空不久后爆炸。

　　据美国媒体报道，“星舟”爆炸扬起滚滚浓烟和碎片残骸。发射基地附近区域震感明显，一些建筑物玻璃破碎，许多房屋和工地被厚厚的灰尘和颗粒物覆盖。

　　爆炸发生后，美国联邦航空局发表声明称，没有人员伤亡或公共财产损失的报告。美联邦航空局将监督“星舟”试飞任务事故调查。“星舟”能否继续进行测试飞行将取决于与事故相关的所有系统、过程或程序是否影响公共安全。

　　据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，连日来，当地居民及研究人员忙于评估爆炸对社区、人体健康、住所以及区域野生动物的影响。最令人担忧的是发射以及爆炸产生的大量沙尘和灰烬状颗粒物以及较重的碎片。爆炸碎片及颗粒物的散布区域远远超出预期。环保专家担忧，沙尘和灰烬状颗粒物可能危害人体呼吸系统，并可能对该区域的濒危物种造成无法挽回的伤害。

　　“星舟”重型运载火箭总高度约120米，由两部分组成：火箭的上面级“星舟”飞船船舱和火箭第一级“超级重型”助推器，其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。

(责编：崔越、刘慧)

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