新华社北京4月26日电 位于美国得克萨斯州尤瓦尔迪市的罗布小学去年5月发生校园枪击惨案后，不少家长呼吁加强枪支管控立法。据美国媒体25日报道，得州立法者迟迟没有响应上述控枪呼声，却着手推动一项鼓励教职员工配备武器的法案。

这项新法案由共和党籍州众议员肯·金发起，25日在州众议院通过后交由州参议院审议。根据这项法案，得州公立学校的教职员工如果选择在本职工作之外承担“配备武器的校园保安”职责，可获得最高2.5万美元津贴。

按照法案要求，若想获得配备武器的资格，教职员工需接受武器使用、急救、心理健康等方面的培训，学会发现学生心理状况异常，以及时阻止由此引发的校园安全问题。

据美联社报道，这项法案尽管在州众议院通过，但不乏反对声音，其在州参议院审议前景不明。民主党籍州众议员、曾任教师的詹姆斯·塔拉里科25日在州众议院表决中投出反对票，理由是担心该法案可能鼓励部分教师出于经济原因“拿起武器”。

2022年5月30日，在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市发生枪击事件的小学，人们悼念遇害者。新华社记者吴晓凌摄

去年5月，一名18岁枪手在罗布小学杀害19名学生和两名教师，酿成美国10年来致死人数最多的校园枪击惨案。此后数月，美国不少家长呼吁以法律手段加强枪支管控，包括立法调高半自动步枪购买者年龄下限等。不过，据美联社报道，共和党领袖明确表示，不支持出台新的枪支管控措施。

美联社近日公布的统计结果显示，今年以来，群体性枪击事件，即遇害人数为4人或更多的枪击事件，在美国发生的频率正“刷新纪录”。据美国“枪支暴力档案”网站数据，美国今年以来已有超过1.2万人因枪支暴力失去生命。

民间枪支泛滥导致枪支暴力成为美国社会痼疾，校园也不能幸免。据美媒援引美国疾病控制和预防中心等机构数据报道，枪支暴力目前是美国儿童和青少年死亡的首要原因。《华盛顿邮报》的数据显示，从1999年科罗拉多州哥伦拜恩高中发生致13死24伤的枪击案算起，美国至今已发生超过370起校园枪击，总共导致约200人死亡、逾400人受伤，在校园内面临枪支暴力威胁的学生总数超过34万人。（郜婕）

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