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东博会老挝巡展助力中老经贸合作

2023年04月26日18:58 | 来源：新华网
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　　新华社万象4月26日电（记者章建华 林昊）第20届中国-东盟博览会老挝巡展暨“桂品出海”活动24日至26日在老挝首都万象举行。活动旨在推动两国经贸合作，促进经济恢复和发展。

　　在24日举行的开幕式上，中国驻老挝大使姜再冬和老挝工业贸易部副部长占苏、老挝国家工商会副主席占塔珠作开幕致辞，广西国际博览事务局局长韦朝晖等作推介。

　　姜再冬表示，希望广西发挥中国东盟合作窗口优势，以本次巡展和“桂品出海”为契机，推动更多出海桂品在老挝上岸落地，丰富老挝人民的生产生活，同时也吸引更多老挝企业参与东博会，深度融入中国大市场，共享中国发展新机遇。

　　占苏和占塔珠在致辞中高度评价东博会在贸易、投资和旅游合作方面发挥的重要平台作用。老方相信，本次巡展和商务对接活动将成为有效交流平台，推动两国企业携手合作。

　　据介绍，东博会境外巡展是东博会平台延伸、服务高质量共建“一带一路”的重要举措。此次老挝巡展展览面积4800平方米，共183家企业参加。老挝巡展还举办项目合作签约、综合贸易对接会、商务考察等活动。

　　第20届东博会计划于9月在广西南宁市举办。

(责编：崔越、刘慧)

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