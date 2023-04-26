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欧盟通过多项减排立法提案

2023年04月26日18:57 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔4月25日电（记者任珂）欧盟理事会25日通过了关于应对气候变化的五项立法提案，这些立法将促进主要经济部门减少温室气体排放，同时确保一些个人、小微企业或部分行业在减排过程中得到有效支持。

　　欧盟理事会当天发表声明说，这五项提案涉及欧盟碳排放交易体系、海运排放、航空排放、碳边境调节机制和社会气候基金。欧盟理事会的表决是欧盟立法程序的最后一步。

　　这些立法提案是欧盟委员会于2021年7月提出的名为“适应55”的应对气候变化一揽子提案的一部分，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量较1990年水平至少减少55%，并到2050年实现碳中和。

　　根据新规，欧盟碳排放交易体系涵盖的行业到2030年的总减排量应较2005年水平减少62%；海洋运输排放将首次被纳入欧盟碳排放交易体系；航空业的免费碳排放配额将逐步取消，并从2026年开始实行全面拍卖。

　　声明说，由于建筑、道路运输、小型工业等相关企业等已被证明难以脱碳，欧盟将视情况启动为这些部门建立的独立碳排放交易系统，以确保其减排仍具成本效益。

　　此外，碳边境调节机制将与取消免费碳排放配额同时逐步实施，该机制所涵盖行业的免费碳排放配额将在2026年至2034年的9年内取消。根据碳边境调节机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的水泥、铝、化肥、钢铁等产品征收“碳关税”。

　　一些国家对欧盟开征“碳关税”是否符合现行贸易规则存有疑虑，欧盟一些贸易伙伴认为该机制存在加剧贸易保护主义风险。

　　欧盟还将在2026年至2032年设立社会气候基金，用以支持家庭、小微企业、运输用户等，帮助他们应对新规对价格造成的影响。该基金将主要由碳排放交易体系的收入提供资金，最高可达650亿欧元。

(责编：崔越、刘慧)

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