新华社东京4月26日电（记者钱铮）日本民间企业“i太空公司”26日表示，其探月项目“白兔-R”1号任务的月球着陆器26日凌晨在实施着陆过程中与地面失去联系，因此“未能完成”月球着陆任务。媒体认为，这意味着该公司首个商业登月任务失败。

这是世界首个民间企业挑战登陆月球的项目。这一无人着陆器于日本当地时间26日零时40分（北京时间25日23时40分）左右开始从月球上空约100公里处下降。“i太空公司”26日发布的新闻公报说，着陆器原计划于当地时间26日1时40分在月面着陆，但截至当天上午，地面与着陆器的通信依然没能恢复，目前已确认其“未能完成”登陆月球并建立通信的目标。

公报说，根据目前获得的数据，位于东京的地面控制室证实，着陆器在着陆倒计时快结束的时候处于垂直于月面的状态，但过了着陆预定时间未能收到其已着陆的数据。此外，工程师推测着陆器的推进燃料已所剩不多，并且下降速度急速上升。媒体报道称，综合研判该着陆器很有可能已在月球表面坠毁。

“i太空公司”的月球着陆器于2022年12月从美国佛罗里达州发射升空，该着陆器载有阿联酋穆罕默德·本·拉希德航天中心的月面探测车“拉希德”和日本宇宙航空研究开发机构的可变形月面机器人等。

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