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2023年全球贸易投资促进峰会将于5月举行

2023年04月26日16:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月26日电（记者潘洁）中国贸促会新闻发言人王琳洁26日说，中国贸促会将于5月24日在北京举办2023年全球贸易投资促进峰会。峰会将包括开幕式和4场平行论坛，主题为“坚定信心合作共赢，共建开放型世界经济”。

　　王琳洁在中国贸促会当天举行的例行新闻发布会上介绍，峰会致力于成为各国工商界共同应对全球性问题、培育国际经贸合作新增长点、推动全球经济治理体系改革的高端对话平台。今年峰会主要有以下特点：

　　一是规格高。将有多位外国政要、重要国际组织和经济机构负责人、贸促机构负责人和全球政商学研各界的众多知名人士及世界500强企业负责人参会，共商合作、共谋未来。

　　二是议题新。4场平行论坛议题分别是“中国新发展，世界新机遇”“坚持创新引领，数字赋能增长”“秉持绿色低碳，促进可持续发展”“凝聚贸促力量，推动开放合作”，围绕中国式现代化、绿色发展、数字经济等各方关注的重要议题展开深入研讨，为世界经济复苏发展贡献工商智慧。

　　三是成果实。峰会将广泛凝聚全球工商界合作发展共识，发布《2023年全球贸易投资促进峰会北京倡议》，进一步明确合作方向，深挖合作潜力，做大合作蛋糕，为共建开放型世界经济注入新动能。

(责编：崔越、刘洁妍)

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