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第六届进博会在新加坡举办推介会

2023年04月26日11:16 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡4月25日电（记者蔡蜀亚 刘春涛）第六届中国国际进口博览会（简称“进博会”）推介会25日在新加坡举行，来自新加坡重点行业协会、企业代表等近200人参加活动。

　　中国驻新加坡大使馆经济商务公使衔参赞钟曼英、中国国际进口博览局副局长刘福学、新加坡工商联合总会中国暨北亚工商组第一副主席黄山忠、中国银行新加坡分行行长程军等出席活动并致辞。

　　钟曼英表示，当前中国经济增长呈现良好态势，开放的中国大市场为包括新加坡在内的各国企业提供了发展机遇。中国驻新加坡大使馆将继续支持更多新加坡优质产品、技术和服务通过进博会推向中国和全球市场，共享中国发展机遇。

　　刘福学表示，第六届进博会筹备正加快推进。过去5年，来自新加坡的服务贸易、食品和消费品企业在进博会上大放异彩，众多新产品新技术新服务通过进博会进入中国市场，落地生根。对两国企业务实合作而言，进博会是一个出成果、见实效的好契机、大平台。

　　黄山忠表示，新加坡工商联合总会连续5年带领新加坡企业参加进博会，成功签署一系列合约。今年将继续组织企业参加进博会，支持企业通过进博会平台开拓中国市场。

　　第六届进博会将于11月在上海举办。在新加坡举办的推介会由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）、新加坡工商联合总会共同主办，中国银行新加坡分行为支持单位。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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