新华社北京4月25日电 综合新华社驻外记者报道：联合国秘书长古特雷斯24日会见正在纽约联合国总部主持安理会会议的俄罗斯外长拉夫罗夫，双方讨论了黑海港口农产品外运协议等问题。乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫24日说，乌俄双方正在就释放全部被俘人员进行谈判。

——联合国秘书长发言人办公室就古特雷斯与拉夫罗夫会见发布通报说，古特雷斯注意到俄方对俄农产品和化肥出口备忘录落实情况的担忧，向拉夫罗夫介绍了联合国方面所做努力，并重申联合国方面将继续致力于克服未决问题。古特雷斯还向拉夫罗夫通报了联合国秘书处为解决美国作为联合国东道国方面的问题，尤其是俄官员赴美签证问题所做努力。

——据塔斯社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，尽管已经过去了这么长时间，但黑海粮食协议条款还没有完全落实，俄方想要的条件还没有得到落实，因此当前情况不利于延长协议，俄方将继续观察局势发展。

——布达诺夫接受乌克兰媒体采访时说，乌俄双方正在就释放全部被俘人员进行谈判，双方“原则上接近达成协议”。布达诺夫说，自冲突爆发以来，俄方已释放2200名乌方人员。

——乌克兰财政部25日在官网发布消息说，当天收到欧盟提供的15亿欧元宏观金融援助。按照计划今年欧盟将向乌提供总额180亿欧元金融援助。

——据乌克兰国家通讯社24日援引斯德哥尔摩国际和平研究所报告说，受冲突因素影响，2022年乌克兰军费开支达到440亿美元，同比增长640%。

——今日俄罗斯通讯社25日援引俄安全会议副主席梅德韦杰夫的话报道说，事实证明，所谓的西方世界在许多方面对俄不公平，并且没有准备好与俄方建立平等的伙伴关系。俄方一再要求西方倾听俄方的安全关切，但西方置若罔闻，试图消耗、削弱俄罗斯，并用越来越多军事基地包围俄罗斯。

——今日俄罗斯通讯社24日援引俄紧急情况部的消息报道说，一架乌克兰制造的无人机当天坠毁在莫斯科州东北部的诺金斯克市，距离莫斯科红场约50公里。该无人机属察打一体无人机，重约100公斤，配备美国制造的发动机。另有俄媒体报道说，无人机上载有17公斤炸药。俄媒暂未报道是否造成了人员伤亡。（参与记者：尚绪谦、李东旭、李铭、刘恺）

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