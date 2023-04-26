李金惠

当前，“无废城市”作为一种先进的城市管理理念，越来越受到各界关注。“无废城市”就是通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，将固体废物环境影响降至最低，打造低碳、环保、节能、友好的社会环境。

建设“无废城市”的理念在国际上受到广泛关注与认可。2019年3月，第四届联合国环境大会审议通过了《废弃物的无害环境管理》第4/7号决议，支持一些国家的废弃物管理创新举措，以减少废弃物产生并发展适当的废弃物管理基础设施。2022年12月14日，第七十七届联合国大会通过决议，宣布每年的3月30日为“国际无废日”，旨在呼吁包括政府、社会、企业、社区等利益攸关者提高责任意识，共同推动可持续发展。

部分国家和地区在“无废城市”建设方面起步较早，探索出了一些经验。一是将固体废物管理纳入可持续发展的关键环节，通过国家战略和立法手段为“无废城市”建设保驾护航。例如，1995年，澳大利亚首都堪培拉通过了到2010年实现“无废”的法案，成为世界上首个官方设立“无废”目标的城市。

二是注重扩大实施范围，将“无废城市”建设贯穿于生产、消费、再生资源回收利用等各个领域。例如，欧盟确立了“从农场到餐桌”的“无废城市”建设战略，旨在通过在运输、存储、包装等环节采取行动，减少食品加工与零售业对环境的影响。欧洲各国也积极推动减少城市固体废物产生并实现资源化利用。

三是创设“无废社区”，鼓励公众转变消费模式、选择绿色生活方式。例如，荷兰阿姆斯特丹专门打造了德科维尔循环社区，包含船屋社区、咖啡厅、温室菜园、行动实验室和沼气船屋等5个主要区域，目标是使所有废弃物在社区内获得充分利用。新加坡为落实可持续发展战略，在消费点引导消费者减少厨余、一次性用品，鼓励二手物品再利用和捐赠，并推广绿色标签产品。

推动“无废城市”建设，既是践行新发展理念的题中之义，也是推动城市高质量发展的有效路径。中国于2008年颁布《中华人民共和国循环经济促进法》，2019年正式启动“无废城市”建设试点工作，城市固体废物治理体系和治理能力水平不断提升，为在全国范围内深入开展“无废城市”建设积累了经验。

“十四五”时期，中国确定了113个地级及以上城市和8个特殊地区开展“无废城市”建设。以社会各界的持续推动、积极参加国际经验交流为重要抓手，相信中国将涌现出更多“无废城市”建设亮点，在固体废物管理与利用处置的关键问题上实现突破，为推动建设清洁美丽的世界作出贡献。

（作者为清华大学环境学院长聘教授、联合国环境署巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约亚太区域中心执行主任）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)