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第二届北海峰会为环北海国家海上风电制定目标

2023年04月26日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社布鲁塞尔4月24日电  （记者潘革平）为期1天的第二届北海峰会24日在比利时奥斯坦德举行。峰会通过《奥斯坦德宣言》（简称《宣言》），强调与会各国将充分利用北海地区的能源和工业潜力，到2050年将其打造成“欧洲最大的绿色能源基地”。

　　包括比利时首相德克罗、法国总统马克龙以及德国总理朔尔茨在内的9个欧洲国家的领导人、能源部长等出席当天的会议。约120名商界领袖和利益相关方代表也应邀出席。《宣言》为环北海国家的海上风力发电制定了明确的目标：2030年前，海上风电装机容量将达到120吉瓦，2050年前将提高至300吉瓦以上。

　　《宣言》强调各国将在输电设施、产业链、基础设施安全等领域加强协调与合作。同时，将加强对海洋生态系统的保护和可持续管理，确保经济发展与环境保护之间的平衡。

　　第二届北海峰会的举办意味着环北海各国将进一步发展海上风电产业，以推动绿色转型，为欧盟实现碳中和目标提供助力。

　　德克罗在会后举行的记者会上表示，本届峰会有着多方面的意义。首先，它表明气候危机是可以解决的；其次，它表明我们可以将创新转化为行动；第三，它表明我们可以为民众和企业提供负担得起的能源；最后，它还表明欧洲人可以将命运掌握在自己手中。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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