本报记者 尚凯元

在巴黎图书节上，作家在向小读者签名售书。

本报记者 尚凯元摄

第二届巴黎图书节近日在法国巴黎举行。数百家出版社带来了约30万册图书，种类涵盖自然科学、人文社科、少儿读物、侦探小说、精品漫画等。来自法国、意大利等国的作家、漫画家、艺术家、学者与读者进行了互动交流。

巴黎图书节前身为巴黎书展，由法国国家出版联盟于1981年创办，每年春季举行。2022年巴黎书展更名为巴黎图书节，从原来的专业展览转型为面向大众的互动交流活动，主办方希望以节日的方式激发人们的阅读兴趣。在图书节上，“漫画期刊”出版社展台负责人告诉记者：“同其他书籍一样，漫画既有轻松娱乐的内容，也有严肃的主题，可以用生动的形式吸引读者阅读和思考。”

法国拥有活跃的图书市场，2022年该国图书销售量约为3.8亿册，人均购书5.6册，市场价值达43亿欧元。在本届图书节举办前夕，法国国家图书中心发布的国民阅读调查报告显示，86%的受访者“认为自己是读者”，其中24%的受访者阅读量“很多”，37%的受访者阅读量为“中等”。报告同时显示，15—24岁的受访年轻人中，读者比例为80%，比2019年下降了12个百分点。在阅读时长上，15—24岁的年轻人每天包括学习在内的阅读时间为41分钟。

为吸引更多年轻人阅读，本届图书节推出多项激励举措。例如，对25岁以下的年轻人免门票，设立有声图书专区等。主办方还通过短视频等平台直播热门交流活动，分享图书节见闻。法国国家图书中心主席雷吉娜·哈琼多认为，年轻人的阅读方式与父辈相比发生了很大变化，更适应电子书、播客等新型阅读模式，也更看重同龄人的阅读推荐。“基于这一现实，我们应该承认丰富阅读形式具有重要意义，应该让阅读成为获取知识和快乐的源泉。”

除了在临时大皇宫举办的图书节活动外，巴黎工艺美术博物馆、索邦大学、诗歌之家等巴黎市的近20个地方还同步举办配套活动，包括系列访谈、对话会、朗读会、读者见面会、签售会等。据了解，本届图书节共吸引约10.2万名图书爱好者参与，其中近半数年龄在25岁以下。

（本报巴黎4月25日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)