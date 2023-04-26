本报北京4月25日电 （记者张贺）国家版权局与世界知识产权组织今天在北京更新签署了双边合作谅解备忘录，双方合作迈上新台阶。中宣部副部长张建春、世界知识产权组织总干事邓鸿森分别在谅解备忘录上签字。

国家版权局与世界知识产权组织在国际版权事务中一直相互支持、真诚合作。自2015年签署谅解备忘录以来，双方在加强国际版权交流合作方面取得丰硕成果，特别是在共同推动下，首个在中国缔结并以中国城市命名的国际知识产权条约《视听表演北京条约》于2020年4月28日正式生效，世界上迄今为止唯一一部版权领域的人权条约——马拉喀什条约于2022年5月5日在中国落地实施。

此次更新签署谅解备忘录，旨在巩固版权领域现有交流合作的同时，拓展和加强双方在制定实施国际版权条约、探讨数字版权保护问题、提升版权产业风险防控能力、分享版权激励中小企业创造创新、推动民间文艺传承发展中国方案等方面的合作。

双方表示，今年迎来中国与世界知识产权组织开展合作50周年，在世界知识产权日前夕更新签署谅解备忘录具有重要意义，中国国家版权局与世界知识产权组织将以此为契机，积极推动双方关系进一步深化。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)