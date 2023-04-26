本报记者 张丹华

4月25日，首届亚洲文化遗产保护联盟大会在陕西西安开幕，大会由文化和旅游部、国家文物局、陕西省人民政府共同主办，来自亚洲的柬埔寨、朝鲜、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦等21个国家和3个国际组织的150位代表出席会议。会上正式成立亚洲文化遗产保护联盟，并发布《亚洲文化遗产保护联盟西安宣言》（以下简称《西安宣言》）。

亚洲文化遗产保护联盟成立并发布《西安宣言》

2019年5月，亚洲文明对话大会上，习近平主席提出“中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动，为更好传承文明提供必要支撑”。

亚洲是人类文明的重要发祥地，长城、大运河、吴哥古迹、麦加大清真寺……这些熠熠生辉的文化遗产是人类文明起源发展的重要见证。但同时，地震等自然灾害和气候变化、城市化进程、地区冲突、资金人才缺乏、管理缺失等也令亚洲文化遗产保护面临前所未有的复杂局面。

“从‘亚洲文化遗产保护行动’倡议的提出，到2021年10国共同发起亚洲文化遗产保护联盟，27国共同发布《关于共同开展亚洲文化遗产保护行动的倡议》，再到今天——4月25日，亚洲文化遗产保护联盟正式成立，亚洲文化遗产保护行动不断凝聚亚洲国家共识，开启新篇章。”文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示。

此次会议上，联盟理事会进一步达成广泛共识，发布《西安宣言》。宣言指出，各方秉承相互尊重、平等相待、开放包容、互学互鉴的原则，在推动城市和乡村文化遗产保护、联合考古、保护修复古迹遗址、打击文物非法贩运、开发文化遗产保护技术、培养青年人才等方面广泛开展合作。

“今日的会晤印证着我们对文化遗产保护的信仰与责任，我们将为保护文明遗产、交流经验与科学建议、反对文化财产非法贩卖，找回被窃与失踪文化财产付出努力。”与会代表阿拉伯叙利亚共和国文化部部长卢芭娜·穆舒哈表示。

亚洲文化遗产保护行动取得阶段性成果

自2019年亚洲文化遗产保护行动的国际倡议提出以来，在亚洲文化遗产保护行动框架下，中国与其他亚洲国家之间的一系列文化遗产合作项目相继实施：中国文物交流中心组织赴日举办《三国志》展；故宫博物院与巴基斯坦相关部门共同主办的“譬若香山：犍陀罗艺术展”亮相紫禁城；中国考古、文物修复等专业人员走出国门，参与到亚洲不同国家和地区的联合考古行动、保护修复项目中；与巴基斯坦、韩国等签署文化遗产合作文件；与阿富汗、巴基斯坦合作举办线上石质文物保护专业人员高级研修班……

“目前，犍陀罗艺术展正在北京故宫博物院举行。该展览是中巴两国共同努力的结晶，是两国文化交流的伟大成就，得到了社会各界人士的广泛关注和热烈响应。”与会代表巴基斯坦伊斯兰共和国国家遗产与文化部常秘法丽娜·马扎尔表示。

据统计，4年来，中国助力亚洲文化遗产光彩重现，与柬埔寨、蒙古国、乌兹别克斯坦、尼泊尔、缅甸、吉尔吉斯斯坦等6国合作开展了11项历史古迹保护修复项目。

中国助力亚洲文化遗产价值阐释，与阿联酋、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等19国开展了33项联合考古项目，涉及陆上和海上丝绸之路等大型文明线路体系。

2021年，亚洲文化遗产保护联盟发起后，中国进一步扎实推进联盟建设。中国与联盟创始成员国通过双边以及区域合作机制，协同开展亚洲文化遗产保护行动。中柬吴哥古迹茶胶寺保护修复项目竣工并移交柬方，《上海合作组织成员国主管部门间博物馆领域合作备忘录》签署，“欢迎东盟国家加入亚洲文化遗产保护行动”写入第六次中国—东盟文化艺术部长会议联合媒体声明。

“在亚洲文化遗产保护的共同事业中，中国始终以积极、务实、开放、专业的态度参与其中，与其他亚洲国家保持了广泛且卓有成效的合作。”李群说。

汇聚合力，共同守护亚洲文明

在4月24日召开的联盟理事会会议上，联盟吸纳了新成员：阿塞拜疆、缅甸、斯里兰卡为亚洲文化遗产保护联盟成员国，孟加拉国、新加坡、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、越南为亚洲文化遗产保护联盟观察员国。

“中国将持续加强亚洲文化遗产保护联盟秘书处的机构建设和能力提升，并依托亚洲文化遗产保护基金为联盟可持续发展提供支持。”李群表示。

据了解，目前，亚洲文化遗产保护基金已募资8800万元，用于支持中国与联盟成员国合作开展的亚洲文化遗产保护行动项目。“亚洲文化遗产保护基金将用于开展亚洲文化遗产研究、推介亚洲文化遗产保护优秀案例，支持国际培训与学术交流等活动。”中国文物保护基金会理事长刘玉珠介绍。

会议上，中方明确表示将在亚洲文化遗产保护联盟框架下，支持叙利亚震后文化遗产重建，率先帮助叙利亚开展受损文物调查；中国将推进柬埔寨吴哥古迹王宫遗址和柏威夏寺中央圣殿、缅甸蒲甘他冰瑜佛塔、吉尔吉斯斯坦库姆—多波古城等历史古迹修复项目，以及孟加拉国耐特什瓦遗址考古公园建设项目。

中国将开放相关技术，在文物保护修复、联合考古、文物防灾减灾等多项应用场景中，向联盟成员国提供文化遗产保护技术服务。同时，中国将在三年内为亚洲国家提供至少50个文化遗产专业人员培训名额，推动亚洲文化遗产保护技术、理念与实践交流，培育亚洲文化遗产保护青年专业队伍。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)