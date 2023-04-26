本报记者 沈小晓

在科威特首都科威特城西南约15公里的一片沙漠中，科威特大学城新校区拔地而起。矗立于校区中心的几座白色建筑，外观充满现代感和设计感，十分抢眼。这是由中国建筑股份有限公司中东公司承建的科威特大学城行政管理设施项目（以下简称“科威特大学城项目”）。

科威特大学城项目于去年年底总体移交，是共建“一带一路”倡议和科威特“2035国家愿景”对接的重点工程之一，总占地面积600万平方米，建成后将为4万名大学生提供教学设施。其中，中企承建的行政楼（见图。本报记者沈小晓摄）单体面积超12万平方米，是科威特大学城新校区的地标性建筑。

走近行政楼，记者被建筑的外形设计吸引。大楼的玻璃幕墙外有一层雕花铝板，雕花以阿拉伯语中“鸟”的文字作为基础造型，设计婉转，结合阿拉伯房屋构造中常见的格子元素，体现了传统与现代的融合。

约旦籍高级建筑师哈立德·阿勒万对中方的设计施工赞不绝口。在他看来，中方团队十分专业，每个环节都展现出了高超技艺。“典礼大厅的雕花曲面幕墙面积约1.2万平方米，需要定位打点6万多次，每个点的误差不超过5毫米。这些细节都体现出中国企业的技术实力。”

“玻璃幕墙和铝板的设计和施工，均采用了中国自主研发、具有自主知识产权的‘远大系统’。”科威特大学城项目负责人纪涛介绍，科方此前多次前往中国参观，实地考察材料设备的生产车间，以及这项技术在中国的应用情况，最终确定采用该方案。“远大系统”通过优化设计和生产工艺，在提高施工效率的同时降低了成本。

中国建筑股份有限公司中东公司科威特代表处总代表杨春森说，“远大系统”的关键性能参数，如气密性、水密性、热工性能、隔音性能以及抗震性能等，都高于国际标准。“我们非常自豪能把更多的中国技术和中国方案带向国际市场。”

印度籍施工经理马赫什·科兰贝斯同记者谈到自己的工作时充满了自豪：“我在这个项目上得到了快速成长，中国企业为我们提供了良好的成长平台和空间。我很高兴能和友好的中国同事们一起工作。”

科方代表、项目经理阿卜杜拉·阿洛特曼表示，中国企业项目施工质量很高，保证了项目按期交工，“随着科中合作不断深化，期待中企为科威特教育发展提供更多助力”。

（本报科威特城电）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)