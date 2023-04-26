本报记者 邹 松

4月22日，中国援埃塞俄比亚河岸绿色发展项目（二期河道整治标段）开工仪式在位于东非高原的埃塞首都亚的斯亚贝巴举行。河岸绿色发展项目是中国第一个对外援建公园类项目，由中交一公局集团承建，集景观、建筑、市政、道路、水利、园林于一体，项目一期工程已于2021年3月建成并移交当地政府。埃塞俄比亚总理阿比多次向国内外推介这一“美丽工程”。

双曲面国花演讲台坐落其中，琴弦状的绿带花坛环绕四周，音乐喷泉与人工湖交相辉映……曾经杂草丛生、生活和工业垃圾堆积的河岸，通过仅仅11个月的施工，就摇身一变，成为非洲功能最多、面积最大的城市综合广场——谢格尔公园友谊广场。

为了让失修、荒芜的河道重现生机，中企新建了半地下结构的一站式污水处理厂，这在埃塞俄比亚乃至整个东非均属创新之举。“埃塞俄比亚缺水，我们都非常珍惜来之不易的清洁用水，非常感谢中国工程师带来先进的水处理系统，它让这座城市充满活力。”谢格尔公园管理处运营经理莫吉亚说。

在莫吉亚看来，“河岸绿色发展项目已经成为亚的斯亚贝巴旅游业实现复苏的重要推动力。”埃塞俄比亚文化和旅游部发布的信息显示，谢格尔公园及周边配套设施向公众开放后，很快成为亚的斯亚贝巴最受欢迎的旅游目的地之一。

“不但市民们把这里作为户外休闲娱乐的第一选择，许多政府庆典活动也在这里举行，我们都为这座美丽花园感到骄傲。”莫吉亚兴奋地说。埃塞俄比亚文化和旅游部协调员哈布塔姆表示，包括河岸绿色发展项目在内的公园景观类设施，已成为埃塞拉动国内旅游的重要抓手，是该国“国家旅游业复苏战略计划”的重要组成部分。

河岸绿色发展项目还给野生动物带来了新家。亚的斯亚贝巴是许多野生动物的栖息地，但当地每年长达8个月的旱季给野生动物的生存带来不小的挑战。为此，河岸绿色发展项目在规划之初便设计了人工湖等。现在，即便是在干燥的旱季，亚的斯亚贝巴的野生动物也有了安全的休憩之所，目前已有近百种鸟类栖居于此。

中交一公局集团位于当地的公司综合办公室经理梅西是公司的老员工，已经在这里工作了十多年。每当有人问起她的工作，她总是十分自豪。在梅西看来，河岸绿色发展项目不仅留给埃塞俄比亚一座绿色、美丽的综合性广场，还带来了绿色低碳的建设理念与专业技术，将人与自然和谐共生的绿色发展理念深植于埃塞俄比亚。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)