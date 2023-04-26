日本如果执迷于通过加剧地区紧张来谋取私利，无异于火中取栗，非但换不来所谓的“战略自由”“大国身份”，反倒会反噬自身，带来日本难以承受的后果

近来，日本在损害同邻国关系方面错误言行不断。日本主办的七国集团外长会发表所谓联合声明，粗暴干涉中国内政，恶意抹黑攻击中国，暴露出反华遏华的险恶用心。日本政客还在涉及战后国际秩序安排的台湾问题上不断抛出错误言论。日方有关言行在战略上短视，政治上错误，外交上更是不明智，只会让地区国家对日本的战略走向进一步提高警惕。

作为亚洲一员，日本近年来频繁“引狼入室”，对外战略正在发生危险变化。在美国宣称要“塑造中国的周边战略环境”的背景下，日本加速调整其外交安保政策。去年12月，日本正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，宣称日本应拥有“反击能力”，即“对敌基地攻击能力”。依据这三份文件，日本将大幅强化防卫力量，计划将2023至2027财年防卫费提升到2019至2023财年的1.6倍。到2027财年，日本防卫费将达其国内生产总值的2%。这意味着曾经对外发动军国主义侵略战争的日本完全抛弃了“专守防卫”原则，彻底背离了日本宪法的和平理念。日本山口大学名誉教授纐纈厚指出，这无疑将给东亚各国带来重大威胁，是一种“新军国主义”。

日本还将中国定位为所谓“迄今最大战略挑战”，在台湾、钓鱼岛、南海等问题上颠倒黑白、渲染“中国威胁论”，并以此为借口加紧突破战后体制，在军事扩张的道路上越走越远。今年以来，日本扩张军备动作不断：2023财年防卫费总额较上一财年大幅增加26%，宣布建设拥有1000公里打击能力的新型导弹部队，明确部署高超音速武器、开发射程3000公里潜射高超音速导弹的时间表……一个以“周边安全威胁”为借口推进军力突破的日本，正在给地区安全制造真正的威胁。日本《朝日新闻》援引日本内阁法制局前局长阪田雅裕的观点指出，日本开始拥有攻击性武器却坚称自己仍是“和平国家”，这属于言行不一。

为了推进自身军事松绑，日本不断抬高美日同盟在其对外战略中的位置。日本自认为可以在美国“印太战略”中搞投机，甚至配合美国将北约引入亚太，这是严重的战略迷失。历史早已清楚表明，坐在美日同盟战车驾驶座上的永远是美国，美国处理对日关系的出发点永远是维护自身霸权利益。对于美国霸权危害，日本曾有过切肤之痛。美国曾对日本发起纺织品战、钢铁战、彩电战、汽车战、汇率战、半导体战、美逼日系统性改革等七次贸易金融战。1985年9月，美国逼迫日本签订广场协议，该协议被认为是日本步入“失去的三十年”的转折点。1986年、1991年美日两次签订《半导体协议》，协议期结束后，美国半导体在全球和日本市场均扩张至三成左右。近年来，美国不仅对日加征钢铝、牛肉进口关税，还宣布丰田汽车为“美国安全威胁”。由此足见，日本虽是美国盟友，但只要动了美国利益的蛋糕，也躲不开美国的极限打压。

回顾历史，日本曾长期沉浸于所谓“脱亚入欧”迷梦，最终走上军国主义歧途，给地区国家人民造成深重灾难，也给日本人民带来了难以承受的后果。当前，地区国家普遍担忧，日本大搞军事扩张，可能重蹈历史覆辙。中日关系对地区和平稳定和日本自身发展至关重要，但日本国内一些势力却对美国错误对华政策亦步亦趋，配合美方在涉及中方核心利益问题上挑衅滋事，严重破坏中日关系政治基础和两国交往基本信义。4月24日和25日，冲绳议员代表团向日本防卫省、日本内阁府和日本外务省递交了冲绳议会通过的和平外交意见决议书。该决议书公开质疑日本通过的新版“安保三文件”，要求日本政府遵循同中国在相关政治文件中已确认的各项原则，发展两国友好关系，积极发挥外交与对话作用去构筑和平。日本政府应认真倾听各个方面的和平、正义之声。

面对变乱交织的国际形势，面对域外霸权国家在地区兴风作浪的图谋，日本应深刻思考什么是真正的国家利益所在，什么是真正有利的国家发展之路。日本如果执迷于通过加剧地区紧张来谋取私利，无异于火中取栗，非但换不来所谓的“战略自由”“大国身份”，反倒会反噬自身，带来日本难以承受的后果。日本惟有端正历史认知，反躬自省、谨言慎行，坚持走和平发展道路，才能取信于亚洲邻国和国际社会。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)