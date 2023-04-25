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中国驻多米尼加使馆举办招待会庆祝两国建交五周年

2023年04月25日19:16 | 来源：新华网
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　　新华社圣多明各4月24日电（记者朱婉君）中国驻多米尼加大使馆24日晚在多首都圣多明各举行招待会，庆祝中多建交五周年。

　　多米尼加外交部代外长西利埃、副参议长索里利亚以及中国新任驻多米尼加大使陈鲁宁等约400人出席活动。

　　陈鲁宁说，五年来，中多关系经受住新冠疫情考验，在风云变幻的国际形势中乘风破浪、一往无前，展现出蓬勃生机与广阔前景。未来，中方将一如既往地高度重视发展同多米尼加的关系，继续秉持真实亲诚理念和正确义利观加强同多方团结合作，密切各层级交往，深化各领域合作，释放更大潜力，增进民心相通。

　　西利埃致辞表示，多中建交五年来，两国贸易迅速攀升，人文交流深入发展，双边关系不断走向成熟。多方永远铭记和感激中国政府和人民在新冠疫情肆虐多米尼加时提供的帮助，感谢中国对多米尼加大力改善当地民生的项目给予支持。多方确信，基于互利共赢理念，未来双边关系将沿着友好、合作与发展的道路在各领域取得新成就。

　　2018年5月1日，中国同加勒比国家多米尼加建交。为庆祝两国建交五周年，湖南省杂技艺术剧院将于近日抵达多米尼加，为当地民众送上中国艺术盛宴。

(责编：崔越、刘慧)

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