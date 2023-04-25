新华网瓦莱塔4月25日电（记者陈文仙）马耳他科斯皮夸市圣玛格丽特中学“中国角”的学生们24日上了一堂特殊的课，中国第18期援马耳他医疗队为他们带来一场生动形象的中医药文化讲座。

医疗队队长董晓燕主讲，她以中医饮食文化为主题，向学生深入浅出地讲解饮食与健康的关系、强调均衡饮食的重要性。她简单地介绍了生活中常见的因时、因季、因人、因颜色而异的饮食文化，通过大量图片让学生们更直观地了解中医药文化的魅力，并引导学生们养成健康的饮食习惯且坚持下去，现场课堂气氛活跃。

“中国角”平时开设汉语课程，董晓燕在讲座过程中还穿插了汉语字词的音义讲解，学生们互动积极。

学生西蒙娜·达曼宁·贝阿特丽斯对记者说，今天她了解到治疗疾病也要考虑饮食，而不仅仅是药物。

伊萨克·迪亚科诺告诉记者说，他以后想学医，通过讲座他知道了人体不同的器官工作时间有差别。

“中国角”创始人、圣玛格丽特中学科学教师马丁·阿佐帕迪对记者说，近年来他坚持邀请医疗队走进圣玛格丽特中学，向“中国角”的学生介绍中医知识，学生们从中获益良多。通过讲座，很多学生对中医萌发出兴趣。受到中医文化的影响，学生们都期待以后有机会能去中国进一步学习中医和中国文化。

董晓燕对记者表示，今年是中国援外医疗队派遣60周年，也是中国援马耳他医疗队派遣30周年。作为系列庆祝活动的重要部分，中医药文化进校园活动将会进一步推动马耳他青少年对中医文化和中国的了解，更加积极地参与到中马两国的人文交流中去。

圣玛格丽特中学是马耳他一所综合性公立学校，2010年在中方支持下创办“中国角”。近年来，“中国角”已成为当地学生接触中国文化的重要“课堂”。

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